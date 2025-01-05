Знакомый принца Уильяма погиб во время теракта в Новом Орлеане

Приемная мать Эдварда Александра Петтифер смотрела за принцами Уильямом и Гарри в 1990-х годах. Она вошла в штат короля Чарльза в 1993 году, когда он был принцем Уэльским. Как сообщают СМИ, у мальчиков были теплые отношения с няней, сохранившиеся и в последующие годы. После трагической смерти принцессы Дианы в 1997 году она практически заменила им мать.

"Наши мысли и молитвы - с семьей Петтифер и всеми невинными людьми, трагически пострадавшими от этого ужасного нападения", - заявил, комментируя это известие, принц Уильям.

Семья Эдварда рассказала, что он был замечательным сыном, братом, внуком, племянником и для многих - другом.

Предварительно причиной смерти Петтифера официальные лица Нового Орлеана назвали "травмы, нанесенные тупым предметом".

Как ранее сообщалось, в ночь на 1 января 42-летний ветеран армии США Шасмуддин Джаббар въехал на пикапе в толпу людей на знаменитой Бурбон-стрит в Новом Орлеане, после чего был застрелен полицией. 14 человек погибли в результате теракта, еще 35 пострадали.

За несколько часов до этого Джаббар, который работал агентом по недвижимости в Хьюстоне, штат Техас, выложил в интернет видеоролики, которые свидетельствуют о том, что он вдохновлялся "Исламским государством".

На данный момент уже известно, что среди жертв террориста также есть футболист американского колледжа, молодая медсестра и мать четырехлетнего ребенка.

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