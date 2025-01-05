В числе погибших в результате теракта в Новом Орлеане (США), когда мужчина въехал на своем автомобиле в толпу праздновавших Новый год людей, оказался 31-летний Эдвард Петтифер, пасынок няни принца Уильяма и принца Гарри, сообщает BBC.
Знакомый принца Уильяма погиб во время теракта в Новом Орлеане
Приемная мать Эдварда Александра Петтифер смотрела за принцами Уильямом и Гарри в 1990-х годах. Она вошла в штат короля Чарльза в 1993 году, когда он был принцем Уэльским. Как сообщают СМИ, у мальчиков были теплые отношения с няней, сохранившиеся и в последующие годы. После трагической смерти принцессы Дианы в 1997 году она практически заменила им мать.
"Наши мысли и молитвы - с семьей Петтифер и всеми невинными людьми, трагически пострадавшими от этого ужасного нападения", - заявил, комментируя это известие, принц Уильям.
Семья Эдварда рассказала, что он был замечательным сыном, братом, внуком, племянником и для многих - другом.
Предварительно причиной смерти Петтифера официальные лица Нового Орлеана назвали "травмы, нанесенные тупым предметом".
Как ранее сообщалось, в ночь на 1 января 42-летний ветеран армии США Шасмуддин Джаббар въехал на пикапе в толпу людей на знаменитой Бурбон-стрит в Новом Орлеане, после чего был застрелен полицией. 14 человек погибли в результате теракта, еще 35 пострадали.
За несколько часов до этого Джаббар, который работал агентом по недвижимости в Хьюстоне, штат Техас, выложил в интернет видеоролики, которые свидетельствуют о том, что он вдохновлялся "Исламским государством".
На данный момент уже известно, что среди жертв террориста также есть футболист американского колледжа, молодая медсестра и мать четырехлетнего ребенка.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!