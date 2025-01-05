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В понедельник ожидается мокрый снег и ледяной дождь

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Обледеневший слой снега на дороге
Обледеневший слой снега на дороге Фото: Evija Trifanova/LETA

В понедельник, 6 января, в Латвии ожидается усиление облачности, мокрый снег и ледяной дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

Ночь пройдет без существенных осадков, в отдельных регионах возможен туман. Дороги останутся скользкими. Температура воздуха ночью составит -4…-8 градусов, на побережье будет немного теплее - до -2…-3 градусов, в столице - от -5 до -7 градусов.

В Риге ночь будет преимущественно облачной, но без осадков. Во второй половине ночи при слабом или умеренном южном, юго-восточном ветре образуется туман, воздух остынет до -5, -7 градусов.

Утром с юго-запада в Латвию придет теплый воздушный фронт, который принесет снег, мокрый снег и ледяной дождь. Снежный покров местами увеличится на несколько сантиметров.

Температура воздуха составит +1… -3 градуса, будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер, на побережье порывами до 15-17 метров в секунду. В Риге температура воздуха составит 0...-2 градуса.

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