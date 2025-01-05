Финляндия и США разыграют золото молодежного чемпионата мира по хоккею

Финская команда обыграла Швецию в полуфинале со счетом 4:3 (0:0, 3:2, 0:1, 1:0) в овертайме. Победную шайбу на 70-й минуте забросил Бенджамин Раутяйнен, а во всех четырех забитых шайбах ассистировал Конста Хелениус. У шведов дважды отличился Отто Стенберг.

Сборная США в своем полуфинале одержала победу над Чехией со счетом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0), благодаря результативным действиям Гейба Перро и Райана Ленарда, которые отличились голами и голевыми передачами.

Матч за бронзу начнется в 22:30 по латвийскому времени, а финал – в 2:30.

Финская и американская команды уже встречались в финале чемпионата мира 2019 года, тогда победу со счетом 3:2 одержали финны.

Ранее сообщалось, что сборная Латвии завершила участие в турнире на стадии четвертьфинала, заняв итоговое седьмое место.

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