Как снег влияет на наше психическое здоровье?

Эксперты NPVC объясняют, что каждую зиму появление первого заметного снежного покрова вызывает у людей широкий спектр эмоциональных реакций, способных существенно повлиять на психическое здоровье. Наиболее популярные позитивные ассоциации, связанные с первым снегом, включают ностальгию по детству, праздничное настроение, восхищение природой, радость от зимних видов активности, романтическое чувство гармонии и ожидание праздников, подчеркивают специалисты центра.

Большую часть времени снегопад оказывает уникальное успокаивающее воздействие. Как отмечается в центре, исследования показывают, что свежий снежный слой может поглощать до 60% окружающих звуков, создавая более тихую обстановку, которая способствует ощущению мира и покоя.

Однако первый снег может также вызвать у некоторых людей чувство меланхолии или беспокойства. Эти ощущения часто связаны с уменьшением солнечного света и сокращением продолжительности дня. Эти факторы нередко приводят к снижению уровня энергии и изменениям настроения, что связывают с сезонными аффективными расстройствами - видом депрессии, который возникает в определенные времена года, чаще всего зимой, поясняют специалисты NPVC.