Снег и снежные дни дарят человеку уникальную возможность восстановить связь со своим внутренним ребенком, помогая испытать радость здесь и сейчас. Это, как отмечает директор Национального центра психического здоровья (NPVC) Сандра Пуце, является основой эмоциональной регуляции и уменьшения стресса.
Как снег влияет на наше психическое здоровье?
Эксперты NPVC объясняют, что каждую зиму появление первого заметного снежного покрова вызывает у людей широкий спектр эмоциональных реакций, способных существенно повлиять на психическое здоровье. Наиболее популярные позитивные ассоциации, связанные с первым снегом, включают ностальгию по детству, праздничное настроение, восхищение природой, радость от зимних видов активности, романтическое чувство гармонии и ожидание праздников, подчеркивают специалисты центра.
Большую часть времени снегопад оказывает уникальное успокаивающее воздействие. Как отмечается в центре, исследования показывают, что свежий снежный слой может поглощать до 60% окружающих звуков, создавая более тихую обстановку, которая способствует ощущению мира и покоя.
Однако первый снег может также вызвать у некоторых людей чувство меланхолии или беспокойства. Эти ощущения часто связаны с уменьшением солнечного света и сокращением продолжительности дня. Эти факторы нередко приводят к снижению уровня энергии и изменениям настроения, что связывают с сезонными аффективными расстройствами - видом депрессии, который возникает в определенные времена года, чаще всего зимой, поясняют специалисты NPVC.
Самые частые негативные ассоциации, которые вызывает первый снег, связаны с практическими трудностями, опасениями за безопасность, а также с сезонной тревожностью или депрессией.
Сандра Пуце отмечает, что сокращение солнечного света означает меньшее количество витамина D, который играет ключевую роль в выработке серотонина (регулятора настроения) и мелатонина (регулятора циклов сна).
Кроме того, зимние гололеды, плохая погода и сокращение светового дня часто мешают физической активности, что негативно сказывается на уровне дофамина и может затруднить поддержание позитивного настроения, подчеркивает директор центра.
Тем не менее, в центре отмечают, что занятия физической активностью, такие как прогулки по заснеженной местности, могут улучшить психическое здоровье, уменьшить симптомы депрессии и тревоги. Наслаждение природой и пробуждение ностальгических воспоминаний также способствуют эмоциональному благополучию, помогая уменьшить воздействие стресса.
В зимний период NPVC призывает при необходимости обращаться за помощью к специалистам в области психического здоровья и поддерживать близких, для которых снег может стать дополнительным вызовом.
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