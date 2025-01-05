ВИДЕО На Кению обрушился крупный космический объект

1 января агентство KSA объявило, что объект, упавший в деревне Макуку, расположенной в округе Макуэни на юге страны, является "фрагментом космического объекта".

A 500-kilogram metallic object crashed into Mukuku village in Makueni County, Kenya this week. The Kenya Space Agency suggests this object is a separation ring from a rocket’s launch vehicle and that it poses no immediate threat to safety. pic.twitter.com/Wr8eG2MVs5 — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 2, 2025

По данным агентства, металлический объект диаметром 2,5 метра и весом около 500 килограммов был идентифицирован как "космический мусор". Он был передан в распоряжение экспертов KSA.

Watch: Object falls from space and lands in Kenyan village. pic.twitter.com/A85HdRun0Z — The Associated Press (@AP) January 4, 2025

На опубликованных в социальных сетях фотографиях и видео можно увидеть, как объект, предположительно являющийся частью отделительного кольца от ракеты, лежит на земле. KSA подчеркнуло, что объект не представляет непосредственной угрозы для безопасности местных жителей.

В официальном заявлении KSA подтверждается, что упавший металлический объект имеет диаметр около 2,5 метров и весит около 500 килограммов. Согласно предварительным результатам экспертизы, этот объект, вероятно, является частью ракеты.

Агентство также напомнило, что подобные фрагменты обычно падают в океан или сгорают в атмосфере при входе в плотные слои Земли. Тем не менее, в данном случае это оказался изолированный инцидент, и расследование продолжается.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!