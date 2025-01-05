Вс, 5.01.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи

ВИДЕО На Кению обрушился крупный космический объект

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Неопознанный космический объект упал в Кении
Неопознанный космический объект упал в Кении Фото: @PopBase/"X"

Национальное космическое агентство Кении (KSA) приступило к расследованию после того, как днем 30 декабря в отдаленной деревне в Кении с неба упал крупный, горячий объект. Об этом сообщает CNN.

1 января агентство KSA объявило, что объект, упавший в деревне Макуку, расположенной в округе Макуэни на юге страны, является "фрагментом космического объекта".

По данным агентства, металлический объект диаметром 2,5 метра и весом около 500 килограммов был идентифицирован как "космический мусор". Он был передан в распоряжение экспертов KSA.

На опубликованных в социальных сетях фотографиях и видео можно увидеть, как объект, предположительно являющийся частью отделительного кольца от ракеты, лежит на земле. KSA подчеркнуло, что объект не представляет непосредственной угрозы для безопасности местных жителей.

В официальном заявлении KSA подтверждается, что упавший металлический объект имеет диаметр около 2,5 метров и весит около 500 килограммов. Согласно предварительным результатам экспертизы, этот объект, вероятно, является частью ракеты.

Агентство также напомнило, что подобные фрагменты обычно падают в океан или сгорают в атмосфере при входе в плотные слои Земли. Тем не менее, в данном случае это оказался изолированный инцидент, и расследование продолжается.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх