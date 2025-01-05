Снег и гололед парализовали транспорт на юге Германии

В аэропорту Франкфурта, крупнейшем в Германии, было отменено 120 рейсов из 1090 запланированных на воскресенье. Представители аэропорта призвали пассажиров заранее проверять информацию о своих рейсах и планировать дополнительное время на дорогу до аэропорта.

Движение поездов в районе Франкфурта также оказалось затруднено, сообщила немецкая государственная железнодорожная компания Deutsche Bahn. Наибольшие отклонения от графика наблюдаются у междугородних поездов, проходящих через Франкфурт.

Аэропорт Штутгарта сообщил о задержках рейсов из-за гололедицы. Неблагоприятные погодные условия также повлияли на работу аэропорта Мюнхена, где были отменены несколько рейсов.

В Мюнхене в субботу вечером из соображений безопасности было отменено 35 рейсов из 750 запланированных на прилет и вылет.

В пятницу вечером плохая погода также осложнила работу аэропорта Бранденбург в Берлине.

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