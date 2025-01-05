Власти Германии угрожают судебным иском политику, заявившему о встрече Шольца с Путиным

Правительство Германии рассматривает возможность принятия "юридических мер" в связи с информацией, распространенной депутатом Бундестага от партии Христианско-демократический союз (CDU) Родерихом Кизеветтером. Политик заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы собирается посетить Москву и встретиться с Владимиром Путиным. Об этом сообщил представитель правительства Штеффен Хебештрайт.
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4 января Кизеветтер написал в социальной сети X, что "появляется все больше признаков, что канцлер Олаф Шольц собирается поехать в Москву или встретиться с Путиным до 23 февраля". На этот день запланированы досрочные выборы в парламент Германии. Депутат назвал это "предвыборным сюрпризом", не уточнив источники своей информации. Кроме того, Кизеветтер заявил, что в марте может состояться встреча президента России и вновь избранного президента США Дональда Трампа.
⚡️ Scholz might meet Putin before Germany’s elections on Feb 23, says CDU security spokesman Kiesewetter.— UNITED24 Media (@United24media) January 4, 2025
He warned that any talks now harm Ukraine and effectively mean submission. pic.twitter.com/W8hdlvs5h2
Позднее он удалил свой пост.
Сам Олаф Шольц опроверг информацию о планах встретиться с Путиным, назвав заявление Кизеветтера ложью, сообщает Tagesschau.
SPD wirft Kiesewetter Verbreitung von Falschinformationen vor https://t.co/rnFY5TAPFD #Bundestagswahl2025 #Kiesewetter #OlafScholz— tagesschau (@tagesschau) January 5, 2025
Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт также заявил, что слова депутата являются неправдой. "Такой поездки не планируется, и она не имеет никакого смысла. В настоящее время готовятся юридические шаги по этому поводу", - отметил он.
В декабре издание Der Spiegel сообщило, что Шольц, возможно, намерен посетить Москву, чтобы обсудить с Путиным прекращение войны в Украине. Однако источник из Христианско-демократического союза назвал эту информацию "слухами", которые невозможно подтвердить.
15 ноября 2024 года состоялся телефонный разговор между Шольцем и Путиным - первый за два года. Кремль сообщил, что обсуждение было "детальным и откровенным", касалось ситуации в Украине. Со стороны Германии утверждали, что Шольц призвал Путина прекратить агрессию против Украины и вывести войска. Позже Шольц назвал этот разговор "разочаровывающим", поскольку Путин "лишь снова повторил все свои прежние тезисы".
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