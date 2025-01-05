Власти Германии угрожают судебным иском политику, заявившему о встрече Шольца с Путиным

4 января Кизеветтер написал в социальной сети X, что "появляется все больше признаков, что канцлер Олаф Шольц собирается поехать в Москву или встретиться с Путиным до 23 февраля". На этот день запланированы досрочные выборы в парламент Германии. Депутат назвал это "предвыборным сюрпризом", не уточнив источники своей информации. Кроме того, Кизеветтер заявил, что в марте может состояться встреча президента России и вновь избранного президента США Дональда Трампа.