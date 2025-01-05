В заявлении министерства говорится, что системы противовоздушной обороны сбили все восемь ракет, а также 72 беспилотных летательных аппарата. "Ответ на эти действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, последует", - в свойственной манере заявило Минобороны РФ.

Уточняется, что большинство дронов было сбито над Ленинградской областью, один - над Курской областью.

В тот же день российские власти объявили о временном прекращении работы аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге.

"Для обеспечения безопасности гражданских полетов в 7:45 утра в аэропорту Пулково введены временные ограничения. Аэропорт временно приостановит прием и отправку рейсов", - заявило в субботу утром Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация).

Через несколько часов Росавиация сообщила об отмене ограничений.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 ноября украинская армия впервые применила ракеты ATACMS для удара по территории России. Атака была направлена на 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления в Карачеве Брянской области.

17 ноября газета The New York Times сообщила, что действующий президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты дальнего действия ATACMS для ударов по России.

Дальность действия американских ракет ATACMS в зависимости от модификации составляет от 140 до 300 километров.

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