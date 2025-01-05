ВИДЕО Жители Юрмалы возмущены опасным перекрестком и бездействием властей

В последний раз передача сообщала об этом перекрестке в декабре 2024 года.

Водители, двигающиеся по второстепенной улице Кронвалда, часто игнорируют требование уступить дорогу и смело выезжают на проспект Стрелниеку, где наблюдается очень интенсивное движение.

После аварий один из автомобилей нередко оказывается на тротуаре, расположенном рядом с перекрестком. Этот тротуар ежедневно используется пешеходами, в том числе детьми, которые идут в школу. Именно так произошло и 3 января: в результате столкновения обе машины оказались на тротуаре.

"Мэр Юрмалы [Рита Спроге. - Прим. ред.] могла бы заставить кого-то сделать хотя бы минимум: выделить знак на желтом фоне и нанести горизонтальные акустические метки на асфальте. Опять повезло, что на тротуаре не оказалось пешеходов", - рассказал один из местных жителей.

Юрмальская администрация неоднократно обещала передаче Bez Tabu, что на второстепенной улице Кронвалда будет установлен светофор. Однако это должно было произойти уже давно. Перед Новым годом представитель, ответственный за транспортную инфраструктуру, заявил, что установка светофора планируется либо в конце 2024 года, либо в первой половине 2025 года.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!