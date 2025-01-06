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Дуэт Остапенко не прошел первый круг парного разряда на турнире в Аделаиде

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Фото статьи
Фото: AFP/SCANPIX

Первая ракетка Латвии в женском теннисе Алена Остапенко проиграла в понедельник в первом круге парного турнира WTA 500 в Аделаиде в паре с тайванькой Се Шувэй.

Остапенко/Се проиграли в первом матче Эшлин Крюгер и Джессике Пегуле из США со счетом 3-6, 5-7.

За участие в турнире Остапенко набрала одно очко в парном рейтинге WTA.

В прошлом году Остапенко вместе со своей давней напарницей Людмилой Киченок из Украины дошла до полуфинала в парном разряде этого турнира, а также завоевала титул в одиночном разряде.

Первая ракетка Латвии, занимающая на данный момент 15-ю позицию в рейтинге WTA, во вторник выйдет на корт против польки Магдалены Френх (25-е место WTA).

Затем победительница встретится с американкой Мэдисон Киз (WTA 21) или бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя (WTA 17).

Остапенко и Френх ранее встречались в 2023 году в четвертьфинале турнира в Бирмингеме, где латвийская спортсменка выиграла в трех сетах.

Обе теннисистки начали сезон с поражений во втором круге одиночного турнира WTA 500 в Брисбене. Остапенко является чемпионкой прошлогоднего турнира в Аделаиде.
 

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