Оператор системы передачи электроэнергии AS Augstsprieguma tīkls (AST) в понедельник провел мероприятие для СМИ, на котором проинформировал о предстоящем присоединении стран Балтии к европейской энергетической системе.
Информируют о предстоящем присоединении стран Балтии к европейской энергетической системе
После вторжения России в Украину в 2022 году риски для энергосистем стран Балтии возросли. Для их устранения страны Балтии почти на год раньше, чем планировалось, отключатся от совместной энергосистемы с Россией и Беларусью - так называемого кольца БРЭЛЛ. Подключение к европейской энергосистеме запланировано с 7 по 9 февраля этого года.
В мероприятии приняли участие министр климата и энергетики Каспарс Мелнис, председатель правления AST Роландс Ирклис и член правления AST Гатис Юнгханс.
Мероприятие началось в 11:00 в Radisson Blu Latvija Conference & Spa Hotel.
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