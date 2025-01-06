Информируют о предстоящем присоединении стран Балтии к европейской энергетической системе

После вторжения России в Украину в 2022 году риски для энергосистем стран Балтии возросли. Для их устранения страны Балтии почти на год раньше, чем планировалось, отключатся от совместной энергосистемы с Россией и Беларусью - так называемого кольца БРЭЛЛ. Подключение к европейской энергосистеме запланировано с 7 по 9 февраля этого года.