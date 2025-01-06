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Информируют о предстоящем присоединении стран Балтии к европейской энергетической системе

Обновлено 6 января 2025, 11:53
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Каспарс Мелнис.
Каспарс Мелнис. Фото: Ieva Leiniša/LETA

Оператор системы передачи электроэнергии AS Augstsprieguma tīkls (AST) в понедельник провел мероприятие для СМИ, на котором проинформировал о предстоящем присоединении стран Балтии к европейской энергетической системе.

После вторжения России в Украину в 2022 году риски для энергосистем стран Балтии возросли. Для их устранения страны Балтии почти на год раньше, чем планировалось, отключатся от совместной энергосистемы с Россией и Беларусью - так называемого кольца БРЭЛЛ. Подключение к европейской энергосистеме запланировано с 7 по 9 февраля этого года.

В мероприятии приняли участие министр климата и энергетики Каспарс Мелнис, председатель правления AST Роландс Ирклис и член правления AST Гатис Юнгханс.

Мероприятие началось в 11:00 в Radisson Blu Latvija Conference & Spa Hotel.

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