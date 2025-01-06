Ушла из жизни поэтесса и писательница Дайна Авотиня

Об этом вечером 6 января сообщил председатель Союза писателей Латвии Арно Юндзе.



"Потрясающая писательница, сильная личность. Поэтесса, создавшая Дни поэзии, протащившая через цензуру "Дыхание" Вациетиса. Пусть ей путь в вечности будет светлым!" пишет Юндзе.

Дайна Авотиня родилась 4 ноября 1926 года в Валмиере. С 1947 по 1951 год училась на кафедре латышского языка и литературы историко-филологического факультета Латвийского государственного университета.

Песни на ее стихи озвучили многие известные латышские композиторы, включая Раймонда Паулса.



В 2008 году Авотиня была награждена Офицерским крестом Литовского ордена "За заслуги перед Литвой", а в 2015 году получила орден "Трех звезд" в Латвии.



Вот одна из песен на ее стихи.





RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!