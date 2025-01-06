1100 евро за одну машину: компания, реализующая Rail Baltica, расторгла договор аренды

Как уже сообщало агентство LETA, EDzL проводит внутреннюю проверку работы закупочной комиссии и требований, включенных в спецификацию упомянутого договора аренды автомобилей.

EDzL уточнило, что отчет комиссии будет представлен в течение этой недели, после чего работодатель примет дальнейшие решения в сроки, установленные законом.

Компания отметила, что в этом году ее административный бюджет был сокращен на 12%, а фонд заработной платы - на 1,32 миллиона евро. В настоящее время EDzL оценивает более 700 действующих административных договоров, а также планируемые закупки.

В Министерстве сообщения агентству LETA сообщили, что правлению EDzL было поручено расторгнуть упомянутый договор аренды автомобилей.

Кроме того, в запрошенном объяснении правление изложит свои дальнейшие действия, чтобы такие ситуации больше не повторялись.

Согласно информации из Электронной системы закупок (EIS), на объявленный EDzL конкурс "Полносервисная аренда автомобилей" была подана одна заявка. Предложение представило SIA Pilna servisa līzings, общая стоимость контракта составила 159 900 евро.

Заключенный договор предусматривал аренду четырех новых легковых автомобилей на три года. Таким образом, аренда одного автомобиля в месяц обходилась примерно в 1100 евро.

В технической спецификации указывалось, что в обязательной комплектации автомобилей должны быть вентилируемые передние сиденья, многофункциональный руль с кожаной отделкой и подогревом, автоматический трехзонный климат-контроль, проекция информации на лобовое стекло и другие требования.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!