Во Франции подтвердили дезертирство ряда украинских военных

В Украине возбудили дело о дезертирстве из бригады ВСУ

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий и дезертирстве в 155-й механизированной бригаде ВСУ "Анна Киевская", сообщило 2 января агентство AFP со ссылкой на пресс-секретаря ГБР Татьяну Сапьян.

Бойцы 155-й механизированной бригады ВСУ в октябре и ноябре 2024 года обучались во Франции - президент страны Эмманюэль Макрон анонсировал это обучение в июне того же года во время торжеств по случаю 80-летия высадки западных союзников в Нормандии. Соединение вооружили немецкими танками Leopard 2 и французскими самоходными артиллерийскими установками Caesar. Как написал журнал Forbes, бригада должна была насчитывать 5800 человек, но начала распадаться еще до прибытия на фронт.

СМИ: В бригаде царит "организационный хаос"

31 декабря главный редактор украинского онлайн-издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов рассказал в Facebook, что еще до вступления бригады в ее первый бой на Покровском направлении ее самовольно покинули 1700 военнослужащих. Когда же соединение начало воевать, то с первых дней несло большие потери, утверждает журналист.

Процесс формирования и обеспечения 155-й механизированной бригады Бутусов назвал "сплошным организационным хаосом". В частности, по его словам, у бойцов соединения не было дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Отвечая на вопрос журналистов о заявлениях Бутусова, Михаил Драпатый сказал: "Я не буду его опровергать".

Создание бригады "Анна Киевская" было частью программы формирования 14 новых бригад ВСУ, для которых Украина должна была найти личный состав, а международные партнеры Киева - поставить вооружение.

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