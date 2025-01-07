Индонезия была принята в организацию развивающихся стран БРИКС в качестве полноправного члена, объявила в понедельник, 6 января, председательствующая в организации Бразилия.
Еще одно государство присоединилось к БРИКС
Лидеры БРИКС одобрили кандидатуру Индонезии в августе 2023 года, но страна решила официально присоединиться к блоку только после формирования нового правительства в прошлом году.
"Правительство Бразилии приветствует вступление Индонезии в БРИКС. Обладая крупнейшим населением и экономикой в Юго-Восточной Азии, Индонезия разделяет с другими членами приверженность реформированию институтов глобального управления и вносит позитивный вклад (...) в сотрудничество", - говорится в сообщении бразильского правительства.
В 2009 году Бразилия, Россия, Индия и Китай создали форум для привлечения инвестиций на развивающиеся рынки. Через год к группе присоединилась ЮАР. Названия этих пяти стран образуют аббревиатуру организации - БРИКС.
В начале прошлого года к организации присоединились Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. Саудовская Аравия также получила приглашение войти в БРИКС, но пока не сделала этого.
Турция, Азербайджан и Малайзия подали заявки на вступление в БРИКС.
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