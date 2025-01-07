Ле Пен, который в последние недели находился в доме престарелых, умер в полночь в кругу семьи, сообщили его близкие.

Ле Пен основал ультраправую партию "Национальный фронт", которая в 2018 году по инициативе его дочери Марин сменила название на "Национальное объединение" (RN). Переименование стало попыткой партии избавиться от репутации расистской организации и привлечь более широкий круг избирателей. К тому моменту Ле Пен уже был отстранен от руководства партией, которую возглавила Марин Ле Пен в 2011 году.

Ле Пен неоднократно привлекался к ответственности за расизм и антисемитизм. В 1987 году он назвал газовые камеры нацистов "деталью истории". Он также подвергался судебным разбирательствам за ксенофобные и гомофобные высказывания.

В 2002 году Ле Пен удивил Францию, выйдя во второй тур президентских выборов, где он противостоял Жаку Шираку. Победу тогда одержал Ширак.