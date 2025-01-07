Во вторник, в возрасте 96 лет, скончался французский ультраправый политик Жан-Мари Ле Пен.
Скончался Жан-Мари Ле Пен, выдающийся оратор и "отец" французских ультраправых
Ле Пен, который в последние недели находился в доме престарелых, умер в полночь в кругу семьи, сообщили его близкие.
Ле Пен основал ультраправую партию "Национальный фронт", которая в 2018 году по инициативе его дочери Марин сменила название на "Национальное объединение" (RN). Переименование стало попыткой партии избавиться от репутации расистской организации и привлечь более широкий круг избирателей. К тому моменту Ле Пен уже был отстранен от руководства партией, которую возглавила Марин Ле Пен в 2011 году.
Ле Пен неоднократно привлекался к ответственности за расизм и антисемитизм. В 1987 году он назвал газовые камеры нацистов "деталью истории". Он также подвергался судебным разбирательствам за ксенофобные и гомофобные высказывания.
В 2002 году Ле Пен удивил Францию, выйдя во второй тур президентских выборов, где он противостоял Жаку Шираку. Победу тогда одержал Ширак.
Несмотря на успехи и неудачи как партии, так и самого Ле Пена, его основные убеждения оставались неизменными. Он был твердым противником иммиграции, жестко критиковал политическую элиту и Европейский союз, хотя сам более 30 лет являлся депутатом Европейского парламента.
В прошлом году RN добилась значительных успехов на выборах в Европейский парламент, а также стала партией с наибольшим количеством голосов на выборах в Национальное собрание Франции.
Выразив соболезнования, нынешний лидер RN Жордан Барделла, который является близким соратником Марин Ле Пен, подчеркнул, что Жан-Мари Ле Пен всегда служил Франции.
"Как солдат французской армии в Индокитае и Алжире, как народный трибун в Национальном собрании и Европейском парламенте, он всегда служил Франции и защищал ее идентичность и суверенитет", - написал 29-летний Барделла на платформе X.
"Сегодня я с грустью думаю о его семье, его близких и, конечно, о Марин, чье горе должно быть уважено", - добавил политик.
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