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Компания по утилизации мусора самовольно выгрузила медицинские отходы рядом с Юрмальской больницей

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Медицинские отходы
Медицинские отходы Фото: Shutterstock

Компания по управлению отходами SIA All recycling самовольно выгрузила медицинские отходы возле Юрмальской больницы, сообщила представитель Государственной службы охраны среды (VVD) Карина Дворянинова.

Во вторник, 7 января, в VVD поступила информация и видеоматериалы, на которых видно, как выгружаются отходы.

Юрмальская больница сообщила, что компания по сбору и утилизации отходов самовольно вернула ранее собранные медицинские отходы и выгрузила их у ворот, в зоне, прилегающей к проезжей части.

VVD подчеркивает, что такой способ управления медицинскими отходами недопустим, поскольку они могут содержать опасные и инфекционные материалы и предметы, для обращения с которыми существуют особые требования безопасности.

Эти действия произошли вскоре после того, как VVD приняла решения об ограничении деятельности All recycling из-за ненадлежащего управления отходами.

VVD поблагодарила Юрмальскую муниципальную полицию за сотрудничество и участие в пресечении нарушения и обеспечении законности.

Служба продолжает работу по рассмотрению дела о нарушении, допущенном All recycling, и применению соответствующих мер воздействия.

VVD также продолжает обмен информацией с Юрмальской больницей о ситуации и дальнейшем обращении с выгруженными отходами в соответствии с требованиями охраны окружающей среды.

Ранее сообщалось, что в декабре VVD приостановила деятельность оператора отходов All recycling из-за накопления опасных и инфекционных медицинских отходов и отсутствия надлежащего управления ими.

All recycling оспорила решения VVD о приостановке деятельности.

VVD приняла решение приостановить деятельность компании All recycling на объектах по адресу: улица Гранита 31, корпуса 5, 18 и 19 в Ацоне, Саласпилсский край. На этих объектах было выявлено накопление опасных и инфекционных медицинских отходов и их ненадлежащее управление.

Изначально VVD вынесла предупреждение о приостановке деятельности, однако All recycling не устранила выявленные нарушения в срок. Накопление опасных и инфекционных отходов, а также расхождения между учетными данными и фактическим объемом отходов, выявленные при проверках, вызвали у VVD "обоснованные сомнения в надлежащем дальнейшем обращении с отходами".

Решения VVD об ограничении деятельности могут быть отменены только после устранения нарушений и доказательства компанией безопасного и законного обращения с отходами.

Руководитель Юрмальской больницы Эгон Лиепиньш в интервью агентству LETA отметил, что мотивы действий оператора отходов ему неизвестны.

Компания столкнулась с проблемами с лицензией, но продолжала забирать отходы у больницы. Узнав о проблемах оператора, больница решила заключить договор с другим оператором, имеющим лицензию, пояснил Лиепиньш.

Договор был заключен с AS BAO, которая предоставляет полный спектр услуг по переработке всех видов опасных отходов для предприятий и частных лиц.

Почему предыдущая компания решила выбросить собранные отходы на улице, Лиепиньшу неясно. Возможно, компания больше не могла передавать отходы и не знала, что с ними делать, или же на это были другие причины, предположил Лиепиньш.

Согласно данным Firmas.lv, оборот All recycling в 2022 году составил 4,71 миллиона евро, а прибыль - 0,92 миллиона евро. Финансовые показатели за 2023 год пока не опубликованы. Компания основана в 2006 году, ее уставной капитал составляет 397 845 евро. Владельцами компании являются Диана Зайцева (72,26%) и Денис Зайцев (27,74%).

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