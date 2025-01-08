All recycling оспорила решения VVD о приостановке деятельности.

VVD приняла решение приостановить деятельность компании All recycling на объектах по адресу: улица Гранита 31, корпуса 5, 18 и 19 в Ацоне, Саласпилсский край. На этих объектах было выявлено накопление опасных и инфекционных медицинских отходов и их ненадлежащее управление.

Изначально VVD вынесла предупреждение о приостановке деятельности, однако All recycling не устранила выявленные нарушения в срок. Накопление опасных и инфекционных отходов, а также расхождения между учетными данными и фактическим объемом отходов, выявленные при проверках, вызвали у VVD "обоснованные сомнения в надлежащем дальнейшем обращении с отходами".

Решения VVD об ограничении деятельности могут быть отменены только после устранения нарушений и доказательства компанией безопасного и законного обращения с отходами.

Руководитель Юрмальской больницы Эгон Лиепиньш в интервью агентству LETA отметил, что мотивы действий оператора отходов ему неизвестны.

Компания столкнулась с проблемами с лицензией, но продолжала забирать отходы у больницы. Узнав о проблемах оператора, больница решила заключить договор с другим оператором, имеющим лицензию, пояснил Лиепиньш.

Договор был заключен с AS BAO, которая предоставляет полный спектр услуг по переработке всех видов опасных отходов для предприятий и частных лиц.

Почему предыдущая компания решила выбросить собранные отходы на улице, Лиепиньшу неясно. Возможно, компания больше не могла передавать отходы и не знала, что с ними делать, или же на это были другие причины, предположил Лиепиньш.

Согласно данным Firmas.lv, оборот All recycling в 2022 году составил 4,71 миллиона евро, а прибыль - 0,92 миллиона евро. Финансовые показатели за 2023 год пока не опубликованы. Компания основана в 2006 году, ее уставной капитал составляет 397 845 евро. Владельцами компании являются Диана Зайцева (72,26%) и Денис Зайцев (27,74%).

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