Компания по управлению отходами SIA All recycling самовольно выгрузила медицинские отходы возле Юрмальской больницы, сообщила представитель Государственной службы охраны среды (VVD) Карина Дворянинова.
Компания по утилизации мусора самовольно выгрузила медицинские отходы рядом с Юрмальской больницей
Во вторник, 7 января, в VVD поступила информация и видеоматериалы, на которых видно, как выгружаются отходы.
Юрмальская больница сообщила, что компания по сбору и утилизации отходов самовольно вернула ранее собранные медицинские отходы и выгрузила их у ворот, в зоне, прилегающей к проезжей части.
VVD подчеркивает, что такой способ управления медицинскими отходами недопустим, поскольку они могут содержать опасные и инфекционные материалы и предметы, для обращения с которыми существуют особые требования безопасности.
Эти действия произошли вскоре после того, как VVD приняла решения об ограничении деятельности All recycling из-за ненадлежащего управления отходами.
VVD поблагодарила Юрмальскую муниципальную полицию за сотрудничество и участие в пресечении нарушения и обеспечении законности.
Служба продолжает работу по рассмотрению дела о нарушении, допущенном All recycling, и применению соответствующих мер воздействия.
VVD также продолжает обмен информацией с Юрмальской больницей о ситуации и дальнейшем обращении с выгруженными отходами в соответствии с требованиями охраны окружающей среды.
Ранее сообщалось, что в декабре VVD приостановила деятельность оператора отходов All recycling из-за накопления опасных и инфекционных медицинских отходов и отсутствия надлежащего управления ими.
All recycling оспорила решения VVD о приостановке деятельности.
VVD приняла решение приостановить деятельность компании All recycling на объектах по адресу: улица Гранита 31, корпуса 5, 18 и 19 в Ацоне, Саласпилсский край. На этих объектах было выявлено накопление опасных и инфекционных медицинских отходов и их ненадлежащее управление.
Изначально VVD вынесла предупреждение о приостановке деятельности, однако All recycling не устранила выявленные нарушения в срок. Накопление опасных и инфекционных отходов, а также расхождения между учетными данными и фактическим объемом отходов, выявленные при проверках, вызвали у VVD "обоснованные сомнения в надлежащем дальнейшем обращении с отходами".
Решения VVD об ограничении деятельности могут быть отменены только после устранения нарушений и доказательства компанией безопасного и законного обращения с отходами.
Руководитель Юрмальской больницы Эгон Лиепиньш в интервью агентству LETA отметил, что мотивы действий оператора отходов ему неизвестны.
Компания столкнулась с проблемами с лицензией, но продолжала забирать отходы у больницы. Узнав о проблемах оператора, больница решила заключить договор с другим оператором, имеющим лицензию, пояснил Лиепиньш.
Договор был заключен с AS BAO, которая предоставляет полный спектр услуг по переработке всех видов опасных отходов для предприятий и частных лиц.
Почему предыдущая компания решила выбросить собранные отходы на улице, Лиепиньшу неясно. Возможно, компания больше не могла передавать отходы и не знала, что с ними делать, или же на это были другие причины, предположил Лиепиньш.
Согласно данным Firmas.lv, оборот All recycling в 2022 году составил 4,71 миллиона евро, а прибыль - 0,92 миллиона евро. Финансовые показатели за 2023 год пока не опубликованы. Компания основана в 2006 году, ее уставной капитал составляет 397 845 евро. Владельцами компании являются Диана Зайцева (72,26%) и Денис Зайцев (27,74%).
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