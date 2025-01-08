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Сара Фергюсон - на 2 см ниже

Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон всего на немного ниже Кейт - ее рост 173 см. Бывшая жена принца Эндрю выше своих дочерей, принцесс Евгении и Беатрис. Иногда она надевает каблуки, чтобы казаться выше, но часто предпочитает низкую обувь.

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Королева Камилла - чуть ниже Чарльза III

С ростом 173 см королева Камилла немного уступает своему мужу, но остается выше многих женщин в королевской семье. На официальных мероприятиях она часто носит высокие каблуки, но старается не превосходить короля по росту.

Фото: REUTRS/Scanpix

Принцесса Анна -одна из самых невысоких

Дочь покойной королевы, принцесса Анна, одна из самых низких в королевской семье - ее рост 168 см. Однако она выше своей матери (163 см) и примерно одного роста со своей дочерью Зарой.

Фото: dpa/scanpix

Зара Тиндалл - идеальный рост для наездницы

Зара Тиндалл, как и ее мать, имеет рост 168 см, что значительно меньше, чем у ее мужа Майка. Талантливая наездница - одна из самых низких членов семьи, но ее рост, возможно, помогает в карьере, ведь жокеи часто невысокого роста.

Фото: REUTRS/Scanpix

Меган Маркл

Будучи замужем за одним из самых высоких членов королевской семьи, Меган - одна из самых низких. С ростом 168 см американская актриса выглядит достаточно миниатюрно, даже на каблуках рядом с принцем Гарри.

Фото: AFP/SCANPIX

Герцогиня София - одна из самых низких

Герцогиня Эдинбургская, супруга принца Эдварда, имеет рост около 165 см. Она одна из самых низких среди королевской семьи, тогда как ее муж и сын - одни из самых высоких. София часто носит каблуки, но все равно остается ниже Эдварда.

Фото: REUTRS/Scanpix

Принцесса Евгения

Принцесса Евгения имеет рост около 165 см. Она немного выше своей старшей сестры, принцессы Беатрис, а также своих родителей.

Фото: REUTRS/Scanpix

Принцесса Беатрис

Одной из самых низких в королевской семье является принцесса Беатрис с ростом 163 см. Она была такого же роста, как покойная королева Елизавета.

Фото: AP/Scanpix

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