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Сравнение роста в британской королевской семье: от миниатюрных принцесс до рослых принцев

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Фото статьи
Фото: Scanpix, TVNET kolāža

Знаете ли вы, кто в британской королевской семье самый высокий, а чей рост самый маленький? Угадайте!

Принц Уильям - самый высокий

Принц Уильям - самый высокий член британской королевской семьи, его рост составляет 191 см. Он значительно выше своих родственников. Оказывается, высоким он был с детства, и уже в 16 лет его рост превышал 183 см.

Хроникер королевской семьи Тина Браун в своей книге Palace Papers написала: “В 16 лет Уильям достиг фирменного роста семьи Спенсеров - 185 см, что делало его статным даже в кроссовках”. Ожидается, что его сын, принц Джордж, когда вырастет, будет таким же высоким или даже выше.

Фото статьи
Фото: REUTRS/Scanpix

Майк Тиндалл - крепкий регбист

Неудивительно, что Майк Тиндалл, как талантливый спортсмен и бывший игрок сборной Англии по регби, тоже очень высокий. По данным NT Sports, его рост составляет 188 см, что делает его одним из самых высоких мужчин в королевской семье. Майк, благодаря своему физическому телосложению, провел 17-летнюю карьеру в регби, помогая Англии выиграть Кубок мира в 2003 году. В 2011 году он женился на внучке покойной королевы Елизаветы II - Заре, и у них трое детей.

Фото статьи
Фото: REUTRS/Scanpix

Принц Гарри - на 3 см ниже

С ростом 188 см Гарри всего на немного ниже своего старшего брата. Однако он выше своего отца и, конечно, своей жены Меган Маркл, чей рост – 168 см, что делает ее одной из самых низких в королевской семье. Гарри выше среднего роста мужчин в Великобритании (178 см).

Фото статьи
Фото: SIPA/Scanpix

Принц Эдвард одного роста с принцем Филиппом

183-сантиметровый принц Эдвард также выше короля Чарльза III, его рост совпадает с ростом его покойного отца, принца Филиппа. Среди своих близких он самый высокий, значительно превосходя свою жену Софи, герцогиню Эдинбургскую. Однако его 17-летний сын Джеймс, граф Уэссекский, вскоре может его перерасти.

Фото статьи
Фото: SIPA/Scanpix

Король Чарльз III - между Елизаветой II и принцем Филиппом

Рост короля Чарльза III составляет 178 см. Его Величество ниже своих обоих сыновей, но выше своей супруги, королевы Камиллы. Его бывшая жена, принцесса Диана, была такого же роста, однако часто носила обувь на плоской подошве, чтобы казаться ниже рядом с мужем. Рост короля находится между ростом его родителей: королева Елизавета II была 160 см, а принц Филипп - 183 см.

Фото статьи
Фото: REUTRS/Scanpix

Самая высокая дама королевской семьи - принцесса Уэльская

Принцесса Кейт - одна из самых высоких женщин в королевской семье с ростом 175 см. Несмотря на свой высокий рост, она часто носит туфли на каблуке и элегантно идет рядом со своим мужем Уильямом, чей рост составляет 191 см.

Фото статьи
Фото: SIPA/Scanpix

Сара Фергюсон - на 2 см ниже

Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон всего на немного ниже Кейт - ее рост 173 см. Бывшая жена принца Эндрю выше своих дочерей, принцесс Евгении и Беатрис. Иногда она надевает каблуки, чтобы казаться выше, но часто предпочитает низкую обувь.

Фото статьи
Фото: PA/Scanpix

Королева Камилла - чуть ниже Чарльза III

С ростом 173 см королева Камилла немного уступает своему мужу, но остается выше многих женщин в королевской семье. На официальных мероприятиях она часто носит высокие каблуки, но старается не превосходить короля по росту.

Фото статьи
Фото: REUTRS/Scanpix

Принцесса Анна -одна из самых невысоких

Дочь покойной королевы, принцесса Анна, одна из самых низких в королевской семье - ее рост 168 см. Однако она выше своей матери (163 см) и примерно одного роста со своей дочерью Зарой.

Фото статьи
Фото: dpa/scanpix

Зара Тиндалл - идеальный рост для наездницы

Зара Тиндалл, как и ее мать, имеет рост 168 см, что значительно меньше, чем у ее мужа Майка. Талантливая наездница - одна из самых низких членов семьи, но ее рост, возможно, помогает в карьере, ведь жокеи часто невысокого роста.

Фото статьи
Фото: REUTRS/Scanpix

Меган Маркл

Будучи замужем за одним из самых высоких членов королевской семьи, Меган - одна из самых низких. С ростом 168 см американская актриса выглядит достаточно миниатюрно, даже на каблуках рядом с принцем Гарри.

Фото статьи
Фото: AFP/SCANPIX

Герцогиня София - одна из самых низких

Герцогиня Эдинбургская, супруга принца Эдварда, имеет рост около 165 см. Она одна из самых низких среди королевской семьи, тогда как ее муж и сын - одни из самых высоких. София часто носит каблуки, но все равно остается ниже Эдварда.

Фото статьи
Фото: REUTRS/Scanpix

Принцесса Евгения

Принцесса Евгения имеет рост около 165 см. Она немного выше своей старшей сестры, принцессы Беатрис, а также своих родителей.

Фото статьи
Фото: REUTRS/Scanpix

Принцесса Беатрис

Одной из самых низких в королевской семье является принцесса Беатрис с ростом 163 см. Она была такого же роста, как покойная королева Елизавета.

Фото статьи
Фото: AP/Scanpix

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