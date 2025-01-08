Конец 2024 года в латвийском спорте выдался мрачным, полным печальных новостей. Одна из них связана с именем Валтса Ценсониса. Талантливый латвийский армрестлер скончался вечером 23 декабря - за день до своего 26-летия. Государственная полиция выясняет обстоятельства случившегося. TVNET+ связался с сестрой Валтса Лаурой, которая рассказала о талантливом спортсмене, а также прокомментировала неразбериху вокруг его смерти.