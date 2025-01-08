Видео Порзиньгис отличился дабл-даблом в победном матче "Селтикс"

"Селтикс" победили с результатом 118:106 (37:25, 20:32, 31:26, 30:23). На счету Порзиньгиса 25 очков и 11 подборов, причем первые 15 очков он набрал уже в первой четверти.

Латвийский баскетболист отыграл 34 минуты и шесть секунд, реализовав, в частности, восемь из 15 двухочковых бросков, сделав три результативные передачи, два перехвата и один заблокированный бросок. Он завершил игру с показателем +/- +14.

Видео: Игра Порзиньгиса в матче "Селтикс" против "Наггетс"

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Селтикс" Джейсон Тейтум, набравший 29 очков.

"Селтикс" занимают второе место в Восточной конференции с 27 победами в 37 матчах, а "Наггетс" - четвертое место в Западной конференции с показателем 20-15.

Следующую игру "Селтикс" проведут в пятницу. Они примут на своей площадке "Сакраменто Кингз".

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