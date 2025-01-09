В секторе Газа найдено тело захваченного 7 октября заложника

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила в секторе Газа тело заложника, захваченного палестинской радикальной группировкой ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года, сообщили израильские военные в Telegram-канале в среду, 8 января.

По информации ЦАХАЛ, тело Юсуфа аль-Зиядна было найдено в тоннеле на юге сектора Газа в районе города Рафах. Утверждается, что он был убит. Сообщается также об обнаружении материалов, вызывающих серьезные вопросы относительно того, жив ли сын погибшего заложника, Хамза аль-Зиядн.

В то же время целый ряд израильских СМИ, а также глава МИД Израиля Исраэль Кац, пишут о том, что было обнаружено и тело Хамзы аль-Зиядна. В официальном сообщении ЦАХАЛ об этом не сказано.

Боевики ХАМАС во время нападения на Израиль взяли в заложники четырех членов семьи аль-Зиядн. Двое из них - сын и дочь Юсуфа - уже освобождены. Семья принадлежит к бедуинскому сообществу.