Латвия среди мировых лидеров, обогнав США и Германию, а Россия в хвосте: неожиданный рейтинг

Институт ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) выяснил, что Латвия находится на восьмом в мире месте по важному показателю гендерного равенства. Латвия обошла и Эстонию, и Литву. Россия - в конце списка вместе с Северной Кореей и Беларусью, сообщает Rus.Postimees.