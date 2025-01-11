На прошедшем на стыке лет в Канаде чемпионате мира U-20 одним из самых ярких игроков турнира стал 19-летний вратарь сборной Латвии Линардс Фелдбергс, достижения которого удивили многих на мировом уровне. В прошлом сезоне он неожиданно стал MPV или самым ценным игроком "плей-офф" чемпионата Латвии, преподнеся сюрприз на местном уровне. "По-моему, он принял правильное решение", - в разговоре с TVNET+ сказал главный тренер команды Mogo/LSPA Гирт Анкипанс, который ранее пытался отговорить Фелдбергса сделать другой шаг в развитии своей карьеры.
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Анкипанс: по-моему, Фелдбергс принял правильное решение
Фелдбергс в прошлом сезоне играл в Хоккейной лиге Optibet (ОХЛ) или Открытом чемпионате Латвии, где стартуют также литовские и эстонские клубы. Сезон он начал в ХК "Рига", в которой все игроки - молодежь.
Во второй половине сезоне Фелдбергс присоединился к команде Mogo/LSPA, которая была одним из главных претендентов на титул чемпиона Латвии и Балтии. В тот момент 18-летний хоккеист обошел в конкуренции опытного Хенрийса Анчса, который является многократным чемпионом Латвии.
Фелдбергс в прошлом сезоне в плей-офф Открытого чемпионата Латвии или ОХЛ в восьми матчах в среднем пропустил только 1,35 шайбы и отразил 94,4% бросков. До этого в четырех матчах основного турнира у него в среднем всего 0,50 пропущенных голов и отражено 96,2% бросков.