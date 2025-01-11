Анкипанс: по-моему, Фелдбергс принял правильное решение

Фелдбергс в прошлом сезоне играл в Хоккейной лиге Optibet (ОХЛ) или Открытом чемпионате Латвии, где стартуют также литовские и эстонские клубы. Сезон он начал в ХК "Рига", в которой все игроки - молодежь.

Во второй половине сезоне Фелдбергс присоединился к команде Mogo/LSPA, которая была одним из главных претендентов на титул чемпиона Латвии и Балтии. В тот момент 18-летний хоккеист обошел в конкуренции опытного Хенрийса Анчса, который является многократным чемпионом Латвии.

Фелдбергс в прошлом сезоне в плей-офф Открытого чемпионата Латвии или ОХЛ в восьми матчах в среднем пропустил только 1,35 шайбы и отразил 94,4% бросков. До этого в четырех матчах основного турнира у него в среднем всего 0,50 пропущенных голов и отражено 96,2% бросков.

"По-моему, он сделал правильный выбор. Хотя сначала, когда он перешел в нашу команду, он выразил желание