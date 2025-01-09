Беларусь - младшая сестра России в войне с Украиной. Это страна, которую захватил кровожадный диктатор Лукашенко, держащий в тюрьмах сотни политзаключённых за их смелость говорить на государственном языке, выходить на протесты, поддерживать оппозицию и распространять "клевету" - то, что диктатор считает клеветой, но весь цивилизованный мир воспринимает как правду.
О латвийских туристах в Беларуси: в Даугавпилсе покажут фильм "Где граница?"
Фильм "Где граница?" - это история и о жителях Латвии - свободной европейской демократической страны, которые ездят в Минск "как к себе домой", потому что "дешево, красиво и по-русски". Это о тех жителях Латвии, которых "не касается политика".
Кто они - люди, которые были вынуждены покинуть дом для того, чтобы не лишиться самого дорогого - свободы? Кто они - политзаключенные, которые погибли в белорусских тюрьмах? Кто они - люди, которым наплевать на собственную безопасность и "политику"? Все это в большом документальном проекте "Где граница?", премьера которого состоится 31 января, в Даугавпилсе в Институте культуры New East (улица 18 ноября, 41A).
Программа премьерного вечера:
- 17:00 - Начало. Приятные и неприятные разговоры о политике
- 17:30 - Показ документального фильма "Где граница?"
- 18:30 - Панельная дискуссия с героями фильма и вопросы из зала
Весь вечер будет работать мастерская по написанию писем политзаключенным в Беларусь. Организаторы мастерской - белорусское женское общество Māra и инициатива "Майстэрня паштовак салiдарнасцi". Каждый желающий сможет отправить письмо поддержки тем, кто оказался в тюрьмах за свои убеждения.
- Автор фильма: Владислава Романова,
- Журналист: Анжелика Литвиновича,
- Голос политзаключённых в фильме: Вадим Богданов,
- Дизайнер: Анете Кексе.
Присоединяйтесь к дискуссии и поддержите тех, кто борется за свободу. Жыве Беларусь!
Бесплатные билеты можно получить ЗДЕСЬ.
Количество мест ограничено.
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