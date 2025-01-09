Гобземс объяснил значение своего нового имени

Гобземс рассказал об этом в Facebook. При этом появившуюся в латвийских СМИ информацию о том, что он официально поменял имя, бывший политик назвал "сплетнями".

Фото: Aldis Gobzems/Facebook

Гобземс выложил скриншоты с ответами программы искусственного интеллекта ChatGPT, к которой он обратился, чтобы выяснить происхождение и значение словосочетания "Ариго Торо".

Когда экс-политик спросил ИИ о значении слова "ариго", тот ответил, что оно возникло в итальянской культуре и означает "правитель" или "хозяин дома". Оно символизирует власть, могущество и лидерство. В испанской культуре оно не очень распространено, но может ассоциироваться с властью и богатством.

По поводу "торо" ИИ сообщил, что в испанской культуре это слово означает "силу, выносливость, мужественность и боевой дух", особенно в связи с традиционной культурой корриды. Бык рассматривается как символ силы и упорства. В то же время в японской культуре этим словом называют лампу или светильник, используемые в традиционных садах и храмах. Эти светильники символизируют духовный путь и гармонию.

Фото: Aldis Gobzems/Facebook

Таким образом, поясняет ChatGPT, сочетание "Ариго Торо" объединяет в себе символику власти, аристократизма и лидерства из европейских культур и экзотические и светлые ассоциации из Японии. Это создает образ сильного лидера, хранителя и личности, излучающей власть и влияние.

Как ранее писал портал Apollo.lv, в пользу подлинности слухов о том, что Гобземс сменил имя на Ариго Торо, говорит информация в базе данных деклараций государственных служащих Службы государственных доходов.

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