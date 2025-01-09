Среди стран ЕС, данные о которых доступны, самым значительным ростом розничной торговли в ноябре отличились Люксембург (+15,3%), Литва (+7,2%) и Болгария (+6,8%).

В целом, увеличение объемов розничной торговли в годовом выражении было зафиксировано в 18 странах ЕС, однако в четырех наблюдалось снижение. Наиболее значительное падение показали Бельгия (-5,4%), Финляндия (-2,7%), Эстония (-0,2%) и Словения (-0,1%).

Средний рост розничной торговли в ноябре составил 1,5% в странах ЕС и 1,2% в еврозоне.

В месячном выражении объем розничной торговли в ЕС увеличился на 0,2%, а в еврозоне - на 0,1%. В числе лидеров по темпам роста оказались Кипр (+2,3%), Болгария (+1,3%), а также Дания и Латвия, где рост составил по 1,1%.

В то же время наибольшее снижение зафиксировано в Бельгии (-5,4%), Финляндии (-2,7%) и Эстонии (-0,2%). В Литве месячный рост составил 0,6%.

Статистика за ноябрь отсутствует для таких стран, как Чехия, Греция, Италия, Ирландия и Румыния, что ограничивает полный анализ по всем членам ЕС.

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