Объем розничной торговли в Латвии в ноябре прошлого года вырос на 2,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года. Этот показатель превзошел средние темпы роста в странах Европейского Союза (ЕС) и еврозоны, согласно данным статистического бюро ЕС Eurostat, опубликованным 9 января, пишет LETA.
Латвия демонстрирует опережающий рост розничной торговли в ноябре
Среди стран ЕС, данные о которых доступны, самым значительным ростом розничной торговли в ноябре отличились Люксембург (+15,3%), Литва (+7,2%) и Болгария (+6,8%).
В целом, увеличение объемов розничной торговли в годовом выражении было зафиксировано в 18 странах ЕС, однако в четырех наблюдалось снижение. Наиболее значительное падение показали Бельгия (-5,4%), Финляндия (-2,7%), Эстония (-0,2%) и Словения (-0,1%).
Средний рост розничной торговли в ноябре составил 1,5% в странах ЕС и 1,2% в еврозоне.
В месячном выражении объем розничной торговли в ЕС увеличился на 0,2%, а в еврозоне - на 0,1%. В числе лидеров по темпам роста оказались Кипр (+2,3%), Болгария (+1,3%), а также Дания и Латвия, где рост составил по 1,1%.
В то же время наибольшее снижение зафиксировано в Бельгии (-5,4%), Финляндии (-2,7%) и Эстонии (-0,2%). В Литве месячный рост составил 0,6%.
Статистика за ноябрь отсутствует для таких стран, как Чехия, Греция, Италия, Ирландия и Румыния, что ограничивает полный анализ по всем членам ЕС.
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