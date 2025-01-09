ВИДЕО Последний соперник Бриедиса Опетайя побеждает ярким нокаутом

29-летний чемпион начал 2025 год боем против непобежденного новозеландца Дэвида Ника.

Опетайя считался явным фаворитом в поединке против бронзового призера Олимпийских игр 2020 года в Токио. Как и ожидалось, превосходство австралийца было очевидным, и он завершил бой уверенным нокаутом.

В четвертом раунде Опетайя отправил соперника в нокдаун эффектным левым хуком. Хотя Ник сумел подняться на ноги, Опетайя продолжил наращивать давление и осыпать его мощными ударами. В результате серии точных попаданий Ник оказался в угрожающем положении у канатов. Судья не успел вовремя вмешаться, и австралиец завершил бой мощным ударом, отправив соперника в тяжелый нокаут.

Эта победа стала 27-й в профессиональной карьере Опетайи и шестой подряд в боях за мировые титулы. Австралийский боксер остается непобежденным, причем 21 из его побед были добыты досрочно.

Легендарный латвийский боксер Майрис Бриедис завершил свою карьеру двумя боями против Опетайи. Несмотря на возраст (39 лет во втором бою), Бриедис показал впечатляющее мастерство, став единственным боксером, который с 2019 года смог продержаться с Опетайей до решения судей.

В свою очередь, для Ника этот бой стал 12-м в профессиональной карьере. До встречи с Опетайей он одержал 10 побед, 9 из которых завершились нокаутом.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!