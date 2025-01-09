В конце 2024 года распространились слухи о запланированной боксерской встрече между ирландцем и скандально известным интернет-знаменитостью Логаном Полом. Согласно доступной информации, которой поделился и сам Макгрегор, бой может состояться в апреле в Индии и будет носить статус показательного.

Макгрегор находится под контрактом с организацией UFC, которая запрещает своим бойцам участвовать в поединках, организованных другими промоутерами. Аналогичные ограничения ранее не позволили легендарному Жоржу Сен-Пьеру провести боксерский матч, даже несмотря на то, что он не выходил в клетку более пяти лет.

Однако в случае с Макгрегором UFC может не только дать разрешение, но и выступить соорганизатором. Президент UFC Дэйна Уайт ранее упоминал о намерениях выйти на рынок бокса. В конце 2024 года он анонсировал "нечто совершенно неожиданное", что породило слухи о причастности UFC к боксерскому матчу Макгрегора.

Ожидается, что Макгрегор может заработать невероятные 250 миллионов долларов (242 миллиона евро) за бой с Полом. Тем не менее, Логан Пол публично заявил, что больше не собирается выходить на боксерский ринг, поскольку намерен полностью сосредоточиться на своей карьере в WWE.

Его возможным заменителем может стать британский ютубер и музыкант KSI (Оладжиде Олатунджи), который выразил желание заменить друга. KSI, наиболее популярный ютубер Великобритании, также сделал себе имя в боксе, и Макгрегор ранее высказывался о своем желании встретиться с ним.

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