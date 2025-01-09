В среду по инициативе премьер-министра Латвии Эвики Силини состоялась встреча представителей спортивной отрасли, на которой обсуждались ключевые вопросы развития детского и юношеского спорта. Эта встреча стала первым шагом в продолжении диалога, начатого в прошлом году, сообщает Государственная канцелярия (VK).
Развитие детского и юношеского спорта становится приоритетом для Латвии
Цикл встреч в 2024 году начался с обсуждения вызовов и приоритетов развития детского и юношеского спорта, что входит в число важнейших задач правительства на текущий год. Основная цель - поддержка семей через создание устойчивой и развитой системы спортивного воспитания.
В рамках дискуссии затрагивались следующие вопросы:
- реформирование системы дополнительного образования и спортивной подготовки;
- совершенствование системы охраны здоровья детей и молодежи;
- роль и ответственность спортивных организаций в развитии детского спорта.
Представители отрасли подтвердили свою готовность поддерживать конструктивный диалог между государством, муниципалитетами и спортивными организациями для поиска устойчивых решений.
Государственная канцелярия подчеркивает, что запланированный цикл встреч отражает приверженность правительства и спортивного сектора к тесному сотрудничеству для создания структурированной и устойчивой спортивной среды.
Следующая встреча запланирована на 15 января. Она будет посвящена обсуждению вопросов развития детского и юношеского спорта с точки зрения частных спортивных клубов и школ.
В дискуссии приняли участие представители таких организаций, как:
- Латвийский союз самоуправлений,
- Совет директоров образовательных учреждений спортивного профиля,
- Ассоциация аккредитованных спортивных школ,
- муниципалитеты Риги и Лиепаи.
Разговоры координировались советником премьер-министра Эдгаром Пукинский. Среди постоянных участников - председатель подкомиссии по спорту Сейма Давис Мартиньш Даугавиетис, советник премьер-министра по экономическим вопросам Рейнис Ласманис, представители Министерства образования и науки (IZM), Национального спортивного центра, а также эксперты в области профилактики здоровья и науки о спорте.
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