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Развитие детского и юношеского спорта становится приоритетом для Латвии

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Встреча чиновников Госканцелярии с представителями спорта
Встреча чиновников Госканцелярии с представителями спорта Фото: Valsts kanceleja

В среду по инициативе премьер-министра Латвии Эвики Силини состоялась встреча представителей спортивной отрасли, на которой обсуждались ключевые вопросы развития детского и юношеского спорта. Эта встреча стала первым шагом в продолжении диалога, начатого в прошлом году, сообщает Государственная канцелярия (VK).

Цикл встреч в 2024 году начался с обсуждения вызовов и приоритетов развития детского и юношеского спорта, что входит в число важнейших задач правительства на текущий год. Основная цель - поддержка семей через создание устойчивой и развитой системы спортивного воспитания.

В рамках дискуссии затрагивались следующие вопросы:

  • реформирование системы дополнительного образования и спортивной подготовки;
  • совершенствование системы охраны здоровья детей и молодежи;
  • роль и ответственность спортивных организаций в развитии детского спорта.

Представители отрасли подтвердили свою готовность поддерживать конструктивный диалог между государством, муниципалитетами и спортивными организациями для поиска устойчивых решений.

Государственная канцелярия подчеркивает, что запланированный цикл встреч отражает приверженность правительства и спортивного сектора к тесному сотрудничеству для создания структурированной и устойчивой спортивной среды.

Следующая встреча запланирована на 15 января. Она будет посвящена обсуждению вопросов развития детского и юношеского спорта с точки зрения частных спортивных клубов и школ.

В дискуссии приняли участие представители таких организаций, как:

  • Латвийский союз самоуправлений,
  • Совет директоров образовательных учреждений спортивного профиля,
  • Ассоциация аккредитованных спортивных школ,
  • муниципалитеты Риги и Лиепаи.

Разговоры координировались советником премьер-министра Эдгаром Пукинский. Среди постоянных участников - председатель подкомиссии по спорту Сейма Давис Мартиньш Даугавиетис, советник премьер-министра по экономическим вопросам Рейнис Ласманис, представители Министерства образования и науки (IZM), Национального спортивного центра, а также эксперты в области профилактики здоровья и науки о спорте.

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