Развитие детского и юношеского спорта становится приоритетом для Латвии

Цикл встреч в 2024 году начался с обсуждения вызовов и приоритетов развития детского и юношеского спорта, что входит в число важнейших задач правительства на текущий год. Основная цель - поддержка семей через создание устойчивой и развитой системы спортивного воспитания.

В рамках дискуссии затрагивались следующие вопросы:

реформирование системы дополнительного образования и спортивной подготовки;

совершенствование системы охраны здоровья детей и молодежи;

роль и ответственность спортивных организаций в развитии детского спорта.

Представители отрасли подтвердили свою готовность поддерживать конструктивный диалог между государством, муниципалитетами и спортивными организациями для поиска устойчивых решений.

Государственная канцелярия подчеркивает, что запланированный цикл встреч отражает приверженность правительства и спортивного сектора к тесному сотрудничеству для создания структурированной и устойчивой спортивной среды.

Следующая встреча запланирована на 15 января. Она будет посвящена обсуждению вопросов развития детского и юношеского спорта с точки зрения частных спортивных клубов и школ.

В дискуссии приняли участие представители таких организаций, как:

Латвийский союз самоуправлений,

Совет директоров образовательных учреждений спортивного профиля,

Ассоциация аккредитованных спортивных школ,

муниципалитеты Риги и Лиепаи.

Разговоры координировались советником премьер-министра Эдгаром Пукинский. Среди постоянных участников - председатель подкомиссии по спорту Сейма Давис Мартиньш Даугавиетис, советник премьер-министра по экономическим вопросам Рейнис Ласманис, представители Министерства образования и науки (IZM), Национального спортивного центра, а также эксперты в области профилактики здоровья и науки о спорте.

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