Шольц отверг предложение Трампа увеличить оборонные расходы до 5% ВВП

"Это огромные деньги", - заявил Шольц в интервью журналу Focus, добавив, что "в НАТО есть четко согласованные процедуры принятия решений". В настоящее время государства-члены альянса обязаны тратить на оборону 2% от ВВП.

Шольц пояснил, что для Германии выполнение требования Трампа означало бы выделение на оборону около 200 миллиардов евро в год, в то время как общий федеральный бюджет страны составляет примерно 490 миллиардов евро.

"Для этого Германии пришлось бы либо существенно экономить, либо занимать дополнительно 150 миллиардов евро ежегодно", - уточнил канцлер.

Шольц подчеркнул, что считает более разумным сосредоточиться на уже согласованных в НАТО планах. Однако он признал, что Германия обязана делать больше для обеспечения безопасности и отметил, что Берлин за последние годы почти удвоил ежегодные расходы на оборону, доведя их до почти 80 миллиардов евро.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Шольц объявил о дополнительных инвестициях в оборону на 100 миллиардов евро. Эти средства были направлены на модернизацию вооруженных сил Германии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!