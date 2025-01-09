Рижские трамваи столкнулись с многочисленными сбоями

В группе района Торнякалнс на Facebook одна из пользовательниц написала:

"Если ждете 10-й трамвай, он, скорее всего, опоздает. На съезде с Каменного моста у пиццерии случилась авария, движение трамваев в сторону парка Победы, Торнякалнса и Агенскалнса остановилось.

P.S. Задержки могут быть и у 27-го троллейбуса, так как на остановке у улицы Грецинеку стоит 1-й трамвай, и другие не могут подъехать".

Остановка на Набережной 11 ноября Фото: Nora Gavare/Facebook

Rīgas satiksme уточнила, что движение трамваев маршрутов 1, 2, 5 и 10 в направлении пригорода остановилось на бульваре Победы возле Национальной библиотеки из-за дорожно-транспортного происшествия.

Uzvaras bulvārī pie Nacionālās bibliotēkas apstājusies kustība 1., 2., 5. un 10. maršruta tramvajiem ārpilsētas virzienā, ceļu satiksmes negadījuma dēļ! — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) January 9, 2025

Один из пользователей платформы X (бывший Twitter) сообщил, что движение трамваев также остановилось на пересечении улиц Матиса и Кришьяна Барона возле универмага "Детский мир".