Вечером 9 января пользователи социальных сетей сообщили о сбоях и задержках в движении трамваев в Риге. Проблемы затронули несколько маршрутов, что вызвало недовольство и беспокойство пассажиров. Ситуацию прокомментировала компания Rīgas satiksme.
Рижские трамваи столкнулись с многочисленными сбоями
В группе района Торнякалнс на Facebook одна из пользовательниц написала:
"Если ждете 10-й трамвай, он, скорее всего, опоздает. На съезде с Каменного моста у пиццерии случилась авария, движение трамваев в сторону парка Победы, Торнякалнса и Агенскалнса остановилось.
P.S. Задержки могут быть и у 27-го троллейбуса, так как на остановке у улицы Грецинеку стоит 1-й трамвай, и другие не могут подъехать".
Rīgas satiksme уточнила, что движение трамваев маршрутов 1, 2, 5 и 10 в направлении пригорода остановилось на бульваре Победы возле Национальной библиотеки из-за дорожно-транспортного происшествия.
Uzvaras bulvārī pie Nacionālās bibliotēkas apstājusies kustība 1., 2., 5. un 10. maršruta tramvajiem ārpilsētas virzienā, ceļu satiksmes negadījuma dēļ!— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) January 9, 2025
Один из пользователей платформы X (бывший Twitter) сообщил, что движение трамваев также остановилось на пересечении улиц Матиса и Кришьяна Барона возле универмага "Детский мир".
Ранее Rīgas satiksme информировала, что в районе перекрестка бульвара Победы и Ранькя дамбис движение общественного транспорта было приостановлено из-за повреждения контактной сети. Примерно в 17:00 грузовик повредил крепления контактной сети, что привело к остановке трамваев.
Сотрудники оперативно устранили повреждения.
Uzvaras bulvāra un Raņķa dambja krustojumā bojāta kontakttīkla dēļ, bija apstājusies sabiedriskā transporta kustība, šobrīd kustība atjaunota, taču jāņem vērā, ka transports brauc ar kavējumu, lūgums ierēķināt papildus laiku ceļam.— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) January 9, 2025
Движение было восстановлено к 18:30, однако задержки сохранялись. Трамваи маршрутов 1, 2, 5 и 10 снова начали курсировать, но с отклонением от графика.
1., 2., 5. un 10.maršruta tramvajiem kustība tika atjaunota. Lūgums ņemt vērā, ka tramvaji brauc ar kavējumu.— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) January 9, 2025
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!