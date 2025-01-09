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Рижские трамваи столкнулись с многочисленными сбоями

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11-й трамвай на улице Кришьяна Барона
11-й трамвай на улице Кришьяна Барона Фото: Zane Bitere/LETA

Вечером 9 января пользователи социальных сетей сообщили о сбоях и задержках в движении трамваев в Риге. Проблемы затронули несколько маршрутов, что вызвало недовольство и беспокойство пассажиров. Ситуацию прокомментировала компания Rīgas satiksme.

В группе района Торнякалнс на Facebook одна из пользовательниц написала:

"Если ждете 10-й трамвай, он, скорее всего, опоздает. На съезде с Каменного моста у пиццерии случилась авария, движение трамваев в сторону парка Победы, Торнякалнса и Агенскалнса остановилось.

P.S. Задержки могут быть и у 27-го троллейбуса, так как на остановке у улицы Грецинеку стоит 1-й трамвай, и другие не могут подъехать".

Остановка на Набережной 11 ноября
Остановка на Набережной 11 ноября Фото: Nora Gavare/Facebook

Rīgas satiksme уточнила, что движение трамваев маршрутов 1, 2, 5 и 10 в направлении пригорода остановилось на бульваре Победы возле Национальной библиотеки из-за дорожно-транспортного происшествия.

 

Один из пользователей платформы X (бывший Twitter) сообщил, что движение трамваев также остановилось на пересечении улиц Матиса и Кришьяна Барона возле универмага "Детский мир".

Ранее Rīgas satiksme информировала, что в районе перекрестка бульвара Победы и Ранькя дамбис движение общественного транспорта было приостановлено из-за повреждения контактной сети. Примерно в 17:00 грузовик повредил крепления контактной сети, что привело к остановке трамваев.

Сотрудники оперативно устранили повреждения. 

Движение было восстановлено к 18:30, однако задержки сохранялись. Трамваи маршрутов 1, 2, 5 и 10 снова начали курсировать, но с отклонением от графика.

Rīgas satiksme призывает пассажиров учитывать задержки в движении и планировать поездки с учетом возможных опозданий.
 

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