По информации бывших афганских чиновников, включая представителей Национальной дирекции безопасности Афганистана, атаки на американских и коалиционных солдат происходили в период с 2016 по 2019 год.

Каждое убийство солдата оценивалось в 200 000 долларов, а общий объем выплат талибам составил не менее 30 миллионов долларов, говорится в публикации.

Средства доставлялись курьерами, которых возглавлял бывший контрабандист из Кундуза Рахматулла Азизи. Как выяснили журналисты, с 2019 года Азизи проживает в Москве и имеет российский паспорт, выданный на имя Рахима Ахмадова. Номер этого документа почти идентичен паспорту ГРУшника Анатолия Чепиги, участвовавшего в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 году.

По данным расследования, российские разведывательные службы использовали сеть афганских курьеров, маскируя их под сотрудников компании, занимающейся торговлей драгоценностями. После выполнения миссии курьеры получали российские документы и убежище в России.

The Insider пишет, что за организацию сети и передачу средств ответственны офицеры воинской части 29155, известной по делу Скрипалей и операциям саботажа в Европе. Руководителем программы финансирования террористических атак был генерал-лейтенант Иван Касьяненко, заместитель командира части. Основным связным между ГРУ и талибами был полковник Алексей Архипов, который летал с паспортом на имя Алексея Титова.

Некоторые афганские курьеры сумели попасть в Европейский Союз, выдав себя за беженцев. Как сообщает Der Spiegel, по крайней мере двое из них запросили убежище в Германии. Им было отказано, но они продолжают жить в стране.

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