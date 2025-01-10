На днях ожидается одна из самых холодных ночей за эту зиму

В субботу небо затянут облака, местами они немного разойдутся, в некоторых районах ожидается небольшой снег, ночью на юге Курземе снег усилится. Температура воздуха будет держаться около нуля.

В воскресенье, 12 января, северный ветер усилится, на побережье порывы будут достигать 19 метров в секунду, хотя в Латгалии ветер будет слабым. На большей части территории страны будет идти снег и мелкий моросящий дождь, причем ночью и утром осадков будет больше. Температура воздуха составит +1...-4 градуса, к вечеру похолодает.

По прогнозам синоптиков, в ночь на понедельник, 13 января, во многих западных и центральных районах страны при прояснении облаков и ослаблении ветра воздух остынет до -10...-15 градусов.

В начале следующей недели усилится западный, юго-западный ветер, порывы которого на побережье будут достигать 23 метров в секунду. Временами ожидаются дожди, температура воздуха во вторник, 14 января, достигнет +1...+6 градусов.

На следующей неделе снег будет постепенно таять.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие три недели средняя температура в Латвии будет на четыре-пять градусов выше нормы. Температура воздуха часто будет выше нуля, заморозки ожидаются легкие и кратковременные, а количество осадков уменьшится.

Согласно текущим прогнозам, теплая погода сохранится и в феврале.

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