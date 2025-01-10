Новый арт-объект в Каугури обошелся в более чем 200 тысяч евро

"Участников было много. Было 15 заявок. У этого эскиза была очень точная связь с исторической основной деятельностью жителей Каугури - рыболовством, изготовлением сетей и плетением узлов. Именно поэтому был выбран этот объект", - рассказал руководитель поддерживавшего проект Центра культурного пространства и дизайна окружающей среды Гундар Укис.

Что касается стоимости объекта, то, по словам Укиса, она обуславливалась сложностью его создания.

"Этот объект технически очень сложный. Эта конструкция изготовлена из устойчивого материала, из нержавеющей стали. Этот материал нужно обработать: его нужно шлифовать, обработать поверхность, покрыть и затем полировать до зеркального блеска, чтобы обеспечить этот зеркальный эффект на поверхности", - пояснил глава центра.

За установку "Узла" голосовала Юрмальская дума: 11 депутатов проект поддержали, один воздержался, двое проголосовали против - как отметил один из них, в Каугури есть более приоритетные вопросы, которые требуют решения.

Мнения опрошенных LSM+ местных жителей по поводу арт-объекта разделились.

"Это интересно. Мне нравится, в принципе, всей нашей семье нравится", - поделилась Арина.

"Сейчас все подорожало, пенсии не повышают, медицина недоступна. А они ставят. И для кого? Я не знаю", - возражает Люба.

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