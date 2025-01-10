Видео В аварии под Талси пострадали юные певцы, направлявшиеся на музыкальный конкурс

Он также проинформировал, что трое пострадавших детей были доставлены в Детскую клиническую университетскую больницу в Риге, а еще трое находятся в Тукумской больнице.

Певцы хора Nošu planētas вместе со своими дирижерами направлялись в Даугавпилс на V Международный конкурс молодых исполнителей рождественской песни. Дети ехали в арендованном микроавтобусе, сообщил руководитель муниципалитета.

Директор Вентспилсского культурного центра Марис Валтенбергс уточнил, что среди пострадавших есть также дети из вокальной студии центра Mazā prinča planētas.

Представители Вентспилсского культурного центра подтвердили порталу TVNET, что в пятницу, 10 января, получили печальное известие: в результате несчастного случая погиб преподаватель, который ведет в центре вокальные группы.

Как сообщалось, в Страздской волости Талсинского края на Вентспилсском шоссе микроавтобус, перевозивший детей, столкнулся с грузовиком, в результате чего один человек погиб и еще восемь получили ранения. В частности, пострадали водитель микроавтобуса, взрослая пассажирка и шесть несовершеннолетних.

В Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) подтвердили, что в результате аварии погиб один взрослый: спасти его не удалось, так как травмы, полученные в ДТП, оказались смертельными.

Все пострадавшие были доставлены в больницу, часть из них - в тяжелом состоянии, часть - в удовлетворительном.

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