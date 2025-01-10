В Лос-Анджелесе, где продолжают бушевать лесные пожары, уничтожая жилые районы и вынудив тысячи человек покинуть свои дома, число погибших выросло до десяти, сообщили местные власти.
К тушению пожаров привлечены вертолеты, однако ветер, которые ранее немного стих, снова усилился, и зарегистрированы новые пожары.
Крупнейший пожар уничтожил элитный район Пасифик Палисадес в горах Санта-Моники - квартал с домами стоимостью в миллионы долларов.
Пожар начался утром во вторник и уничтожил площадь в почти 8800 гектаров. По словам пожарных, пламя контролируется на 6% от периметра пожара, не позволяя ему распространяться дальше.
Еще один крупный пожар бушует в районе Альтадина, к северу от Лос-Анджелеса. Там пламя охватило 5 544 гектара.
Новые пожары вспыхнул в четверг вечером недалеко от Калабасаса и Хидден-Хилса, где живут такие знаменитости, как Ким Кардашьян. Огонь быстро охватил площадь почти в 405 гектаров. Число эвакуированных превысило 180 000 человек.
Президент США Джой Байден пообещал дополнительные федеральные средства и ресурсы, чтобы помочь штату справиться с самым разрушительным пожаром в истории Калифорнии.
В районах, пострадавших от пожаров и находящихся под угрозой, закрыты школы, сотням тысяч людей отключено электричество, отменены спортивные и другие мероприятия.
Метеорологи предупреждают, что и в пятницу ожидается ветреная и сухая погода, что будет способствовать увеличению риска возникновения существующих и новых пожаров.
В хаосе, вызванном пожарами, начали действовать орудовать, десятки людей были задержаны, поэтому власти планируют привлечь сотни военнослужащих Национальной гвардии.
Около 400 солдат Национальной гвардии из Калифорнии уже готовы помочь полиции в охране порядка.
Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна сообщил, что в связи с сообщениями о случаях мародерства планируется ввести комендантский час в ночное время.
Лесные пожары являются неотъемлемой частью западной части США и играют важную роль в природных процессах. Но ученые отмечают, что антропогенное изменение климата меняет характер погоды. Южная Калифорния пережила два десятилетия засухи, за которыми последовали два чрезвычайно влажных года, что привело к быстрому росту растительности, и теперь в регионе много материала для горения.
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