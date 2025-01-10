К тушению пожаров привлечены вертолеты, однако ветер, которые ранее немного стих, снова усилился, и зарегистрированы новые пожары.

Крупнейший пожар уничтожил элитный район Пасифик Палисадес в горах Санта-Моники - квартал с домами стоимостью в миллионы долларов.

Спутниковый снимок жилого района Палиседес до пожаров (верхний снимок) и 9 января 2025 года (нижний снимок). Фото: Satellite image 2025 Maxar Technologies / AFP / Scanpix

Пожар начался утром во вторник и уничтожил площадь в почти 8800 гектаров. По словам пожарных, пламя контролируется на 6% от периметра пожара, не позволяя ему распространяться дальше.

Еще один крупный пожар бушует в районе Альтадина, к северу от Лос-Анджелеса. Там пламя охватило 5 544 гектара.

Фото: Daniel Cole/Reuters/Scanpix

Новые пожары вспыхнул в четверг вечером недалеко от Калабасаса и Хидден-Хилса, где живут такие знаменитости, как Ким Кардашьян. Огонь быстро охватил площадь почти в 405 гектаров. Число эвакуированных превысило 180 000 человек.

Президент США Джой Байден пообещал дополнительные федеральные средства и ресурсы, чтобы помочь штату справиться с самым разрушительным пожаром в истории Калифорнии.

В районах, пострадавших от пожаров и находящихся под угрозой, закрыты школы, сотням тысяч людей отключено электричество, отменены спортивные и другие мероприятия.

Фото: Carlin Stiehl/Reuters/Scanpix