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Фото Ад в Лос-Анджелесе: пожары уничтожают жилые кварталы, погибли десять человек (1)

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Пожары в Лос-Анджелесе
Пожары в Лос-Анджелесе Фото: Ethan Swope/AP/Scanpix

В Лос-Анджелесе, где продолжают бушевать лесные пожары, уничтожая жилые районы и вынудив тысячи человек покинуть свои дома, число погибших выросло до десяти, сообщили местные власти.

К тушению пожаров привлечены вертолеты, однако ветер, которые ранее немного стих, снова усилился, и зарегистрированы новые пожары.

Крупнейший пожар уничтожил элитный район Пасифик Палисадес в горах Санта-Моники - квартал с домами стоимостью в миллионы долларов.

Спутниковый снимок жилого района Палиседес до пожаров (верхний снимок) и 9 января 2025 года (нижний снимок).
Спутниковый снимок жилого района Палиседес до пожаров (верхний снимок) и 9 января 2025 года (нижний снимок). Фото: Satellite image 2025 Maxar Technologies / AFP / Scanpix

Пожар начался утром во вторник и уничтожил площадь в почти 8800 гектаров. По словам пожарных, пламя контролируется на 6% от периметра пожара, не позволяя ему распространяться дальше.

Еще один крупный пожар бушует в районе Альтадина, к северу от Лос-Анджелеса. Там пламя охватило 5 544 гектара.

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Фото: Daniel Cole/Reuters/Scanpix

Новые пожары вспыхнул в четверг вечером недалеко от Калабасаса и Хидден-Хилса, где живут такие знаменитости, как Ким Кардашьян. Огонь быстро охватил площадь почти в 405 гектаров. Число эвакуированных превысило 180 000 человек.

Президент США Джой Байден пообещал дополнительные федеральные средства и ресурсы, чтобы помочь штату справиться с самым разрушительным пожаром в истории Калифорнии.

В районах, пострадавших от пожаров и находящихся под угрозой, закрыты школы, сотням тысяч людей отключено электричество, отменены спортивные и другие мероприятия.

Фото статьи
Фото: Carlin Stiehl/Reuters/Scanpix

Метеорологи предупреждают, что и в пятницу ожидается ветреная и сухая погода, что будет способствовать увеличению риска возникновения существующих и новых пожаров.

В хаосе, вызванном пожарами, начали действовать орудовать, десятки людей были задержаны, поэтому власти планируют привлечь сотни военнослужащих Национальной гвардии.

Около 400 солдат Национальной гвардии из Калифорнии уже готовы помочь полиции в охране порядка.

Фото статьи
Фото: Zaydee Sanchez / Reuters / Scanpix

Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна сообщил, что в связи с сообщениями о случаях мародерства планируется ввести комендантский час в ночное время.

Лесные пожары являются неотъемлемой частью западной части США и играют важную роль в природных процессах. Но ученые отмечают, что антропогенное изменение климата меняет характер погоды. Южная Калифорния пережила два десятилетия засухи, за которыми последовали два чрезвычайно влажных года, что привело к быстрому росту растительности, и теперь в регионе много материала для горения.

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