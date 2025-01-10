Латвийский доброволец Эдгар Платонов погиб в Украине, подтвердило Министерство обороны.
Министерство подтвердило информацию о гибели латвийского добровольца в Украине
41-летний Платонов погиб 25 декабря прошлого года в результате боевых действий в Новоегоровке Луганской области, самоотверженно сражаясь против российской оккупационной армии в составе Интернационального легиона территориальной обороны Вооруженных сил Украины, сообщили в министерстве.
Министерство обороны и Национальные вооруженные силы (НВС) выражают глубокие соболезнования семье Платонова.
Эдгар Платонов родился в Риге в 1983 году, а вырос в Салсской волости Екабпилсского края. Он добровольно вступил в ряды Интернационального легиона для участия в войне против российской оккупационной армии.
"Эдгар был добрым, теплым и всегда позитивным человеком, который никогда не терял веры в себя и свои принципы. Он был любящим сыном, нашим старшим, сильным и заботливым братом, который всегда действовал от чистого сердца и с убеждением. Эдгар не боялся защищать свои взгляды и делал то, во что верил и что считал правильным. Его мужество, самоотверженность и готовность помочь другим останутся неизгладимым следом в наших сердцах. Мы уважаем его выбор и с болью принимаем случившееся. Эдгар всегда будет вместе с нами - живым в наших воспоминаниях и любви, которая никогда не угаснет", - отметила семья павшего добровольца.
Ранее СМИ сообщили, что латвийский доброволец пропал без вести в Украине в конце прошлого года.
После вторжения России в Украину в 2022 году Министерство обороны Украины объявило о создании специального подразделения - Интернационального легиона. В его составе в настоящее время воюют несколько латвийцев.
Осенью 2023 года на востоке Украины в результате атаки российского беспилотника погиб еще один латвийский доброволец, бывший военнослужащий НВС Виталий Смирнов.
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