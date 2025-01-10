Министерство подтвердило информацию о гибели латвийского добровольца в Украине

"Эдгар был добрым, теплым и всегда позитивным человеком, который никогда не терял веры в себя и свои принципы. Он был любящим сыном, нашим старшим, сильным и заботливым братом, который всегда действовал от чистого сердца и с убеждением. Эдгар не боялся защищать свои взгляды и делал то, во что верил и что считал правильным. Его мужество, самоотверженность и готовность помочь другим останутся неизгладимым следом в наших сердцах. Мы уважаем его выбор и с болью принимаем случившееся. Эдгар всегда будет вместе с нами - живым в наших воспоминаниях и любви, которая никогда не угаснет", - отметила семья павшего добровольца.