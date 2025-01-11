По этическим соображениям фильм Anna LOL был исключен из номинации премии Lielais Kristaps. Режиссер отвечает

Кроме того, она подчеркивает важность системного решения этих вопросов с участием профессиональных организаций отрасли, таких как гильдии, ассоциации и Союз кинематографистов Латвии.

"Осознавать стандарты профессиональной этики, повышать требования к продюсерам и выражать протест, если эти стандарты не соблюдаются. Улучшения в этой сфере были бы более эффективными, если бы обсуждение велось на уровне неправительственных организаций профессионалов кино, а не только как требование сверху от государственных учреждений, таких как Национальный киноцентр", - поясняет кинокритик.

По мнению эксперта, свою роль в этом должны сыграть и Национальная школа кино Латвийской академии культуры, а также другие учебные заведения, готовящие новые кадры для латвийской аудиовизуальной отрасли.

Студентов уже в процессе обучения необходимо знакомить как с руководящими принципами профессиональной этики, так и с правовой базой, регулирующей трудовые отношения. Для поддержки начинающих специалистов, возможно, стоит задуматься о внедрении системы наставничества.

"Мы, как общество в целом, должны осознать, что означает осознанное согласие, поскольку эта концепция, хотя она и возникла в США в связи с правами пациентов на медицинское лечение, может помочь каждому из нас отстаивать свою автономию и самоопределение", - отмечает эксперт.