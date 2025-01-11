Фильм режиссера Ивара Тонтегоды Anna LOL не был номинирован на премию Lielais Kristaps, сообщают представители премии.
По этическим соображениям фильм Anna LOL был исключен из номинации премии Lielais Kristaps. Режиссер отвечает
Эксперт комиссии по отбору игровых и анимационных фильмов, креативный директор Рижского международного кинофестиваля Соноре Брока пояснила, что фильм был номинирован на премию.
Она подчеркивает, что жюри оценивает художественные качества фильма, но решило не рассматривать его в номинации из-за свидетельств участников съемок, которые указали на нарушения этических принципов на съемочной площадке.
Премьера фильма Anna LOL состоялась 31 октября, а в кинотеатрах он появился в начале декабря.
Интернет-журнал о кино Kino Raksti планировал выпустить рецензию на этот фильм, но в процессе съемок начали распространяться слухи о нарушении профессиональной этики.
В статье Элины Рейтере, соредактора Kino Raksti и бывшего директора Рижского музея кино, подчеркивается, что все интимные сцены в фильме были сымитированы, но они произвели "потрясающее впечатление" на участвующих актеров. Рейтере считает, что такие ситуации не должны повторяться.
Она призывает киноиндустрию разработать механизмы подачи жалоб, повышать осведомленность о задачах координаторов интимных сцен, а также о правах и обязанностях работодателей и работников в соответствии с законодательством.
Кроме того, она подчеркивает важность системного решения этих вопросов с участием профессиональных организаций отрасли, таких как гильдии, ассоциации и Союз кинематографистов Латвии.
"Осознавать стандарты профессиональной этики, повышать требования к продюсерам и выражать протест, если эти стандарты не соблюдаются. Улучшения в этой сфере были бы более эффективными, если бы обсуждение велось на уровне неправительственных организаций профессионалов кино, а не только как требование сверху от государственных учреждений, таких как Национальный киноцентр", - поясняет кинокритик.
По мнению эксперта, свою роль в этом должны сыграть и Национальная школа кино Латвийской академии культуры, а также другие учебные заведения, готовящие новые кадры для латвийской аудиовизуальной отрасли.
Студентов уже в процессе обучения необходимо знакомить как с руководящими принципами профессиональной этики, так и с правовой базой, регулирующей трудовые отношения. Для поддержки начинающих специалистов, возможно, стоит задуматься о внедрении системы наставничества.
"Мы, как общество в целом, должны осознать, что означает осознанное согласие, поскольку эта концепция, хотя она и возникла в США в связи с правами пациентов на медицинское лечение, может помочь каждому из нас отстаивать свою автономию и самоопределение", - отмечает эксперт.
Она объясняет, что осознанное согласие означает, что решения принимаются свободно и без принуждения, с учетом различных аспектов, вытекающих из наших действий. Это также включает в себя возможность изменить свое мнение. В условиях съемок, особенно в интимных сценах, это требует, чтобы актер в мельчайших подробностях знал, что именно будет происходить во время съемок эпизода, какая степень обнаженности требуется и с каких ракурсов его будет снимать камера.
Режиссер отвечает на обвинения в неэтичном поведении во время съемок фильма
Ивар Тонтегода, режиссер художественного фильма Anna LOL, полностью отвергает обвинения в неэтичном поведении во время съемок фильма.
Как подчеркнул режиссер агентству LETA, статья в Kino Raksti основана на слухах. В свою очередь, касаясь интервью с исполнительницей главной роли фильма, непрофессиональной актрисой Энии Селецкой, режиссер заявил, что не знает, каковы были мотивы интервьюера и как она задавала вопросы.
По его мнению, получился отличный фильм. Тонтегода объясняет, что успех фильма означает, что команда работала профессионально. Режиссер отметил, что никаких подтверждений этим слухам нет.
Тонтегоде объяснил, что о привлечении координатора по интимным сценам для съемок начали говорить примерно в 2023 году, но фильм был снят в 2021 году.
Он упомянул, что это было время Covid-19. Несмотря на небольшой бюджет фильма, для съемок интимных сцен создатели фильма наняли хореографа Анете Тамбаку, поскольку до этого в Латвии не было профессии координатора интимных сцен.
"Основа слухов в том, что актриса Селецка снялась в важном фильме на важную тему, которая актуальна в обществе. Речь идет о самоубийстве, которое, к сожалению, связано со многими проблемами, с которыми сталкиваются молодые люди. Это проблема всего мира, а не только Латвии", - сказал Тонтегода, добавив, что в фильме также показаны различные меньшинства.
Он пояснил, что основная идея фильма - создать иллюзию реальности, используя все художественные и технические приемы. По мнению режиссера, у людей часто складывается неверное представление о том, что такое документальный фильм и что такое фильм с документальным оттенком.
"Фильм - это выход из зоны комфорта. Я глубоко оскорблен этими слухами, потому что фильм поднимает тяжелые темы и неудобные для общества темы. На самом деле, слухи появились давно. Да, мы можем запретить любой фильм, снятый до введения каких-либо правил", - сказал Тонтегода.
Фильм рассказывает историю молодой девушки Анны, которая пытается справиться с самоубийством своей подруги. Фильм также освещает и ряд других проблем - семейных, школьных и даже внутренних, - с которыми сталкиваются молодые люди.
Фильм основан на событиях из жизни студентки последнего курса технического училища Марты Софии Тренце, отраженных в ее личном дневнике: распад семьи, вечеринки, самоубийство ее самой близкой подруги и ее собственное эмоциональное смятение.
Главную роль в фильме играет Эния Селецка.
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