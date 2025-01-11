Опоздать на работу или отправиться в Ригу на час раньше - что выбрать пассажиру электрички?

Зритель Янис рассказал о проблеме: "Изучив новое расписание движения поездов, я обнаружил, что убраны два утренних рейса из Елгавы: в 6:08 и 6:19. В Ригу они прибывали соответственно в 6:53 и 7:04. Этими двумя рейсами пользовалось значительное количество жителей Елгавы, чтобы добраться до работы в Ригу. В новом расписании, которое вступило в силу с 15 декабря, эти поезда заменены рейсами из Елгавы в 5:38 и 6:38, которые прибывают в Ригу соответственно в 6:25 и 7:25. Новые расписания прибытия непрактичны: первый поезд приезжает в Ригу слишком рано, а второй - слишком поздно".

Пассажирка Зайга также подчеркнула, что новое расписание не способствует желанию пользоваться общественным транспортом.

"К сожалению, новое расписание это подтверждает. Теперь я (и, думаю, многие другие пассажиры) оказались перед дилеммой: опаздывать на работу, ехать на час раньше, менять работу или пересесть на машину, увеличивая очереди пробок в Риге, и тем самым плюнуть на "зеленую политику", что, по сути, самый реальный вариант", - рассказала Зайга.