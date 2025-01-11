В Елгаве недоумевают многие пассажиры поездов. В будние дни утром, когда нужно ехать на работу в Ригу, отсутствуют два рейса, которые раньше отправлялись из Елгавы в 6:08 и 6:19. Таким образом, в это время количество поездов сокращено до одного в час, сообщает программа 4. studija Латвийского телевидения.
Опоздать на работу или отправиться в Ригу на час раньше - что выбрать пассажиру электрички?
Зритель Янис рассказал о проблеме: "Изучив новое расписание движения поездов, я обнаружил, что убраны два утренних рейса из Елгавы: в 6:08 и 6:19. В Ригу они прибывали соответственно в 6:53 и 7:04. Этими двумя рейсами пользовалось значительное количество жителей Елгавы, чтобы добраться до работы в Ригу. В новом расписании, которое вступило в силу с 15 декабря, эти поезда заменены рейсами из Елгавы в 5:38 и 6:38, которые прибывают в Ригу соответственно в 6:25 и 7:25. Новые расписания прибытия непрактичны: первый поезд приезжает в Ригу слишком рано, а второй - слишком поздно".
Пассажирка Зайга также подчеркнула, что новое расписание не способствует желанию пользоваться общественным транспортом.
"К сожалению, новое расписание это подтверждает. Теперь я (и, думаю, многие другие пассажиры) оказались перед дилеммой: опаздывать на работу, ехать на час раньше, менять работу или пересесть на машину, увеличивая очереди пробок в Риге, и тем самым плюнуть на "зеленую политику", что, по сути, самый реальный вариант", - рассказала Зайга.
Часть опрошенных программой жителей Елгавы знали об изменениях в расписании поездов. Многие из них также подчеркнули, что утром поезда в Ригу должны ходить чаще, а не только раз в час.
В пресс-релизе Pasažieru vilciens указано: "С 15 декабря вступило в силу новое расписание движения поездов, которое включает изменения на всех железнодорожных линиях. Учитывая спрос на услуги перевозок, государственное финансирование, а также доступность других видов общественного транспорта,
на отдельных маршрутах и в определенное время количество поездов было сокращено, одновременно увеличив количество рейсов на других маршрутах".
Маршруты поездов и автобусов контролирует и утверждает Автотранспортная дирекция, которая раз в год вносит изменения в расписание маршрутов.
Представитель дирекции Виктор Закис рассказал, что в Европе существует практика корректировать расписание транспорта каждое второе воскресенье декабря, согласовывая его с потребностями инфраструктуры и пассажиропотока. Он пояснил:
"Ситуация в Елгаве, вероятно, вызывает недовольство по одной причине. Это линия, которая в настоящее время находится на реконструкции. Там в основном меняются рельсовые пути, адаптируются все системы".
Планируется, что ремонтные работы на участке железнодорожных путей в Елгаве завершатся к середине 2025 года. В будущем время, которое пассажиры будут проводить в пути, значительно сократится. Однако пока движение поездов на нескольких участках возможно только по одним рельсам, приходится мириться с временными неудобствами.
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