Оказывается, старые шины могут помочь в строительстве новых, более экологичных автодорог. Ученые Рижского технического университета (РТУ) разрабатывают технологию, в которой для повышения прочности асфальта используется девулканизированная резина от шин. Такое дорожное покрытие уже применяется как в Латвии, так и в Америке, сообщает TV3 Ziņas.
Видео ⟩ В Латвии из старых шин производят дорожное покрытие. Инновационный асфальт уже тестируют в США
Переработка отходов становится важным шагом на пути к достижению климатической нейтральности к 2050 году. Развитие и использование технологий переработки изношенных шин в дорожном строительстве началось в Латвии четыре года назад. С тех пор ученые РТУ создали более инновационные и экологически чистые решения.
Инновационные технологии, в которых используется девулканизированная резина от шин, значительно улучшают качество дорог. Такой подход не только заменяет полимеры на основе ископаемого топлива, но и делает асфальт более прочным и эластичным, обеспечивая срок службы до трех раз дольше.
"Резина - это чрезвычайно эластичный материал", - объясняет ведущий исследователь Института строительных наук РТУ Виктор Харитонов.
"Она тянется. Летом ее можно растягивать, и при низких температурах зимой она тоже остается эластичной. Благодаря этой растяжимости и гибкости мы можем наделить дорожные материалы полезными свойствами", - отметил Харитонов, добавив, что резина является прочным материалом как в жару, так и в холод.
"Она более устойчива как летом, так и при низких температурах. Летом не образуются колеи, пластические деформации или вмятины, а зимой материал более устойчив к трещинам".
Экспериментальные дороги построены как в Латвии, в Вилянском крае, где их ежедневно тестируют, так и за пределами страны - в Канзас-Сити, США. Использование таких материалов в дорожном строительстве обещает быть не только экологически устойчивым, но и более экономически выгодным", - поделился Харитонов.
"В первую очередь мы развиваем свои знания - это важно. Мы показываем, что конкурентоспособны. Благодаря своей конкурентоспособности мы привлекаем финансирование. Зарубежные партнеры и компании приходят и говорят: давайте сотрудничать в исследованиях. Это отличный способ привлечь деньги", - добавил ученый.
Уже сейчас инновационная технология конкурирует с полимерами на основе ископаемого топлива, но станет еще более выгодной, когда в государственных закупках потребуется учитывать не только эксплуатационные свойства материалов, но и их минимальное воздействие на окружающую среду.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
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