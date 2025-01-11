Видео В Латвии из старых шин производят дорожное покрытие. Инновационный асфальт уже тестируют в США

Экспериментальные дороги построены как в Латвии, в Вилянском крае, где их ежедневно тестируют, так и за пределами страны - в Канзас-Сити, США. Использование таких материалов в дорожном строительстве обещает быть не только экологически устойчивым, но и более экономически выгодным", - поделился Харитонов.

"В первую очередь мы развиваем свои знания - это важно. Мы показываем, что конкурентоспособны. Благодаря своей конкурентоспособности мы привлекаем финансирование. Зарубежные партнеры и компании приходят и говорят: давайте сотрудничать в исследованиях. Это отличный способ привлечь деньги", - добавил ученый.

Уже сейчас инновационная технология конкурирует с полимерами на основе ископаемого топлива, но станет еще более выгодной, когда в государственных закупках потребуется учитывать не только эксплуатационные свойства материалов, но и их минимальное воздействие на окружающую среду.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas

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