Украинская армия пленила двух военнослужащих КНДР, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале в субботу.
Он добавил, что оба пленных были ранены в Курской области России, а затем доставлены в Киев, где их допрашивают следователи Службы безопасности Украины (СБУ).
"Это было нелегко. Обычно россияне и другие военнослужащие КНДР добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранились доказательства участия еще одной страны - КНДР - в войне с Украиной", - заявил Зеленский.
Наші воїни взяли в полон на Курщині військових з Північної Кореї. Це двоє солдатів, які хоч і були поранені, але вижили, були доставлені в Київ, спілкуються зі слідчими СБУ.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 11, 2025
Це завдання було непросте: зазвичай росіяни й інші військові з Північної Кореї добивають своїх поранених… pic.twitter.com/mo7Gr1z85o
Президент добавил, что северокорейцев взяли в плен тактическая группа сил специальных операций украинской армии.
Зеленский отметил, что дал поручение СБУ обеспечить журналистам доступ к северокорейским пленным, так как мир должен узнать, что происходит.
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