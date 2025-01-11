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Украинская армия захватила и доставила в Киев двух военнослужащих КНДР (2)

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Захваченный в плен солдат
Захваченный в плен солдат Фото: @bayraktar_1love

Украинская армия пленила двух военнослужащих КНДР, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале в субботу.

Он добавил, что оба пленных были ранены в Курской области России, а затем доставлены в Киев, где их допрашивают следователи Службы безопасности Украины (СБУ).

"Это было нелегко. Обычно россияне и другие военнослужащие КНДР добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранились доказательства участия еще одной страны - КНДР - в войне с Украиной", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что северокорейцев взяли в плен тактическая группа сил специальных операций украинской армии.

Зеленский отметил, что дал поручение СБУ обеспечить журналистам доступ к северокорейским пленным, так как мир должен узнать, что происходит.

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