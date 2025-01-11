Он добавил, что оба пленных были ранены в Курской области России, а затем доставлены в Киев, где их допрашивают следователи Службы безопасности Украины (СБУ).

"Это было нелегко. Обычно россияне и другие военнослужащие КНДР добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранились доказательства участия еще одной страны - КНДР - в войне с Украиной", - заявил Зеленский.

Наші воїни взяли в полон на Курщині військових з Північної Кореї. Це двоє солдатів, які хоч і були поранені, але вижили, були доставлені в Київ, спілкуються зі слідчими СБУ.



Це завдання було непросте: зазвичай росіяни й інші військові з Північної Кореї добивають своїх поранених… pic.twitter.com/mo7Gr1z85o — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 11, 2025

Президент добавил, что северокорейцев взяли в плен тактическая группа сил специальных операций украинской армии.

Зеленский отметил, что дал поручение СБУ обеспечить журналистам доступ к северокорейским пленным, так как мир должен узнать, что происходит.

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