Трагическая авария на Вентспилсском шоссе: лечение в BKUS продолжают двое, а в Тукумсе один ребенок

После аварии в BKUS были доставлены трое детей, в том числе двое в очень тяжелом состоянии и один в состоянии средней тяжести. Одна девочка умерла в субботу, 11 января.

Как сообщила в Facebook Вентспилсская музыкальная средняя школа, погибла ученица 8-го хорового класса этой школы, солистка хора Nošu planēta Кэтрин Раена Кушнере.

Лечение в Тукумской больнице продолжает один ребенок, пострадавший в аварии на Вентспилсском шоссе, сообщила руководитель больницы Дзинтра Рабкевича.

Она отметила, что после аварии, произошедшей в пятницу, 10 января, в Тукумскую больницу были доставлены трое детей, двоим из которых была оказана амбулаторная помощь, так как полученные травмы не были тяжелыми. После оказания помощи детей передали родителям.

В свою очередь, один ребенок продолжает получать в больнице медицинскую помощь из-за травмы спины, сказала Рабкевич.

Всего в столкновении микроавтобуса с грузовиком пострадали шестеро детей и водитель микроавтобуса. Погибла дирижер Анитра Ниедре, еще один дирижер получила травмы.

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