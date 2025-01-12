Вс, 12.01.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Artjoms Ļipins
Cообщи

Трагическая авария на Вентспилсском шоссе: лечение в BKUS продолжают двое, а в Тукумсе один ребенок

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Авария на Вентспилсском шоссе 10 января 2025 года
Авария на Вентспилсском шоссе 10 января 2025 года Фото: Ekrānuzņēmums no Sadursme.lv video

Двое детей, пострадавших в пятницу, 10 января, в ДТП на Вентспилсском шоссе, продолжают лечение в Детской клинической университетской больнице (BKUS), выяснило агентство LETA в больнице.

После аварии в BKUS были доставлены трое детей, в том числе двое в очень тяжелом состоянии и один в состоянии средней тяжести. Одна девочка умерла в субботу, 11 января.

Как сообщила в Facebook Вентспилсская музыкальная средняя школа, погибла ученица 8-го хорового класса этой школы, солистка хора Nošu planēta Кэтрин Раена Кушнере.

Лечение в Тукумской больнице продолжает один ребенок, пострадавший в аварии на Вентспилсском шоссе, сообщила руководитель больницы Дзинтра Рабкевича.

Она отметила, что после аварии, произошедшей в пятницу, 10 января, в Тукумскую больницу были доставлены трое детей, двоим из которых была оказана амбулаторная помощь, так как полученные травмы не были тяжелыми. После оказания помощи детей передали родителям.

В свою очередь, один ребенок продолжает получать в больнице медицинскую помощь из-за травмы спины, сказала Рабкевич.

Всего в столкновении микроавтобуса с грузовиком пострадали шестеро детей и водитель микроавтобуса. Погибла дирижер Анитра Ниедре, еще один дирижер получила травмы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх