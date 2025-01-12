Латвийские саночники выиграли командную эстафету Кубка мира

Латыши стартовали под пятым номером и финишировали за три минуты и 15,715 секунды, став лидерами, несмотря на то, что женская двойка не справилась с управлением санями на одном из поворотов.

Немецкая команда заняла второе место, отстав от латышей на 0,199 секунды, а американцы - третье, отстав на 0,434 секунды.

Латвийские спортсмены заняли четвертое место в первой эстафете, но не финишировали во второй эстафете в Сигулде.

В общем зачете после трех эстафет Латвия занимает четвертое место со 160 очками, всего на два очка отставая от занимающей третье место Украины. Лидирует Германия с 270 очками, за ней следует Австрия с 245 очками.

Шестой этап Кубка мира пройдет 18 и 19 января на другой немецкой площадке в Винтерберге и также станет чемпионатом Европы. Чемпионат мира пройдет в канадском Уистлере с 6 по 8 февраля.

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