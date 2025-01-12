СМИ: в Норвегии туристический автобус из Латвии попал в аварию. МИД прокомментировал

К 11:00 полиция сообщила, что все 28 человек, которые находились в автобусе, были эвакуированы.

"Люди быстро покинули автобус и пересели в другой, который находился неподалеку", - рассказал представитель спасательной службы.

Шесть человек были доставлены в больницу Гравдала. По информации полиции, травмы оказались легкими.

Комментарий МИД Латвии для портала Apollo.lv:

- Посольство Латвии в Норвегии связалось с полицейским участком и выяснило, что среди пострадавших нет граждан Латвии. У водителя также нет латвийского гражданства.

По данным полиции, организаторами поездки были не латвийцы, а туристическая компания из другой страны, которая могла арендовать автобус.