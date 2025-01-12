Предложение включить такой пункт в предвыборный манифест было выдвинуто одним из основателей партии Альбрехтом Глейзером. Большинство делегатов (69%) проголосовали против.

На съезде в Ризе присутствовало около 600 делегатов.

Форум единогласно одобрил кандидатуру сопредседателя партии Алис Вайдель, которая возглавила избирательный список партии.

Вайдель заявила на съезде, что партия выступает за восстановление газопровода "Северный поток".

Выборы в Бундестаг пройдут 23 февраля.

Партия "Альтернатива для Германии" уже довольно долгое время занимает второе место в опросах общественного мнения.

Илон Маск, американский миллиардер и близкий союзник новоизбранного президента США Дональда Трампа, выразил поддержку партии.

По данным опроса, проведенного социологическим институтом INSA для газеты Bild, поддержка АдГ выросла на два процентных пункта, достигнув 22%.

Между тем, 30% немцев планируют проголосовать за ХДС/ХСС, что на один процентный пункт меньше, чем неделю назад. Это самый низкий уровень популярности консерваторов с октября.

Уровень поддержки социал-демократов (СДПГ) канцлера Олафа Шольца и их партнеров по коалиции, партии "Зеленых", не изменился и составляет 16 и 13% соответственно.

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