США ввели санкции в отношении главы аппарата премьера Орбана Антала Рогана. При этом данные меры направлены не только лично против Рогана, но и являются сигналом для всей системы коррумпированых политиков Венгрии.
Почему глава аппарата Орбана оказался под санкциями США?
Общественность Венгрии называет его "Тони люкс", "министр пропаганды", "венгерский Ришелье": речь идет о 52-летнем Антале Рогане, главе аппарата премьер-министра Виктора Орбана и одновременно главном спецслужбисте в Венгрии. Фактически он второй человек в стране. Антал Роган почти никогда не появляется на публике, но при этом у него очень плохая репутация, потому что его имя периодически появляется в заголовках СМИ в связи с коррупционными скандалами. Сейчас в отношении него США ввели санкции.
Антал Роган - в черном списке
Это исключительно жесткий шаг со стороны американских властей, о котором стало известно 7 января 2025 года. Американское министерство финансов ввелосанкции против Антала Рогана в рамках так называемого "глобального закона Магнитского", принятого в 2016 году. Этот закон призван наказывать за серьезные нарушения прав человека и политическую коррупцию во всем мире. Имена тех, против кого ввели санкции по "закону Магнитского", воспринимаются как список самых известных злодеев мира. Влиятельных политиков из стран ЕС среди них почти нет - Антал Роган самое высокопоставленное лицо в этом списке.
Кроме него, там же находятся политики из Болгарии, в частности, Делян Пеевски, олигарх и сопредседатель партии турецкого меньшинства (ДПС). А также влиятельные политики из стран Западных Балкан, среди них бывший глава македонского правительства Никола Груевский, бывший президент Албании Сали Бериша и президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.
Согласно введенным санкциям, Рогану запрещен въезд в США, а все его предполагаемые активы в Соединенных Штатах заморожены. Кроме того, американским компаниям больше не разрешается иметь деловые отношения с фирмами, которые имеют к нему отношение, ни прямо, ни косвенно, например, посредством финансовых операций через третьих лиц.
Незадолго до вступления в должность нового президента США Дональда Трампа и без того плохие отношения между Венгрией и США достигли нового исторического минимума. Венгерские политики с большим возмущением назвали введение санкций "актом мести". Янош Лазар, бывший глава аппарата Орбана, а ныне министр строительства и транспорта, заявил на пресс-конференции 8 января 2025 года, что "не следует воспринимать всерьез эту политическую провокацию со стороны потерпевшего крах американского правительства" и указал на то, что президент США Джо Байден помиловал собственного сына. По словам Лазара, уходящее правительство США "вытирает свои грязные ноги о Венгрию".
Санкции против Рогана - инициатива венгерского посла?
Представители венгерского правительства возлагают вину за инициативу по введению санкций против Рогана на уходящего в отставку посла США в Будапеште Дэвида Прессмана. В последние годы он неоднократно критиковал правительство Орбана за коррупцию и нарушения прав человека. Из-за этого, а также из-за того, что он открыто живет как гомосексуал, правительство часто относилось к нему враждебно. "Ничто из того, что он представляет и за что выступает, не имеет места в Венгрии", - сказал экс-глава аппарата Орбана и пригрозил: "Я рекомендую ему после истечения мандата избегать появляться в Венгрии". Сам Орбан в настоящее время находится на семейном отдыхе в Индии и пока хранит молчание по этому поводу.
Правительство США не уточнило, за какие конкретно правонарушения были введены санкции в отношении Рогана. В Венгрии глава канцелярии Орбана не был осужден за коррупцию или другие преступления. Несмотря на то, что несколько раз против него велось расследование, никаких обвинений ему так и не было предъявлено. Тем не менее Роган считается одним из символов политической коррупции в Венгрии Орбана.
Что известно о "Тони люксе"
Будучи главой 5-го района Будапешта с 2006 по 2014 год, Антал Роган, как сообщается, был причастен к сдаче в аренду и продаже многочисленных объектов недвижимости по ценам значительно ниже рыночных. Как политик и глава аппарата Орбана, он часто оказывается ключевой фигурой в конфликте интересов. Неоднократно он предоставлял в налоговых декларациях ложную информацию о своем имуществе. Сообщается, что его нынешняя жена Барбара получила государственный кредит на покупку около 1200 гектаров земли на северо-востоке Венгрии незадолго до того, как выйти за него замуж в 2021 году.
Роган попал в заголовки газет в 2016 году, когда со своей тогдашней женой Сесилией прилетел на вертолете на роскошную свадьбу. В Венгрии, где многие люди живут бедно, он стал символом роскошной жизни правящих элит. До сих пор неясно, кто оплатил тот полет на вертолете. Одно можно сказать наверняка - фирма, организовавшая полет, существует во многом за счет госконтрактов. Из-за этой аферы, когда Роган запутался во лжи, к нему приклеился ярлык "Тони люкс". Но у него есть и еще одно прозвище - "Венгерский Ришелье", по аналогии с французским историческим персонажем 17 века, который был "серым кардиналом". Такую роль "кукловода" играет и Роган в нынешней венгерской политике.
Систематическая коррупция в Венгрии
Но санкции США направлены не только лично против Рогана, но и всей системы политической коррупции и клиентелизма в Венгрии. Будучи главой аппарата премьер-министра Орбана, Роган имеет множество полномочий при заключении государственных контрактов и заказов. США и ЕС уже много лет критикуют эту систему, поскольку от нее часто выигрывают люди из близкого окружения Виктора Орбана и те, кого он считает надежными и лояльными.
В этом отношении санкции против Рогана, несомненно, являются также предупредительным выстрелом против самого премьер-министра, который усовершенствовал систему неограниченного обогащения своей семьи и своего окружения, при этом официально сам имея лишь минимальное имущество и активы. Лично Орбан является лишь совладельцем жилого дома в Будапеште и владеет фермерским домом в родной деревне, у него нет сбережений. В то же время отец, зять и друг детства премьер-министра стали самыми богатыми людьми в стране с момента его вступления в должность.
Отец Орбана, например, в настоящее время переоборудовал бывшее герцогское поместье Габсбургов площадью 13 гектаров в деревушке Хатванпуста, к западу от Будапешта, в частную резиденцию семьи Орбанов. Друг детства главы правительства Лоренц Месарош когда-то был деревенским сантехником, а теперь стал миллиардером и самым богатым венгром - его считают "подставным человеком" Орбана. Зять премьер-министра Иштван Тиборч - один из самых влиятельных венгерских продавцов элитной недвижимости. Когда Виктора Орбана спрашивают обо всем этом, он неоднократно повторяет, что не занимается вопросами бизнеса.
Правительство Венгрии теперь надеется, что отношения с США резко улучшатся после вступления в должность нового президента Дональда Трампа - и что Антал Роган также будет исключен из санкционного списка. Многие выражают надежду на то, что "проснутся в новом мире после 20 января". Но это не будет так просто, по крайней мере, для Рогана, поскольку и введение санкций по "закону Магнитского", и их снятие - длительная бюрократическая процедура.
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