Почему глава аппарата Орбана оказался под санкциями США?

Систематическая коррупция в Венгрии

Но санкции США направлены не только лично против Рогана, но и всей системы политической коррупции и клиентелизма в Венгрии. Будучи главой аппарата премьер-министра Орбана, Роган имеет множество полномочий при заключении государственных контрактов и заказов. США и ЕС уже много лет критикуют эту систему, поскольку от нее часто выигрывают люди из близкого окружения Виктора Орбана и те, кого он считает надежными и лояльными.

В этом отношении санкции против Рогана, несомненно, являются также предупредительным выстрелом против самого премьер-министра, который усовершенствовал систему неограниченного обогащения своей семьи и своего окружения, при этом официально сам имея лишь минимальное имущество и активы. Лично Орбан является лишь совладельцем жилого дома в Будапеште и владеет фермерским домом в родной деревне, у него нет сбережений. В то же время отец, зять и друг детства премьер-министра стали самыми богатыми людьми в стране с момента его вступления в должность.

Виктор Орбан и Дональд Трамп Фото: DW: Viktor Orban via X via REUTERS

Отец Орбана, например, в настоящее время переоборудовал бывшее герцогское поместье Габсбургов площадью 13 гектаров в деревушке Хатванпуста, к западу от Будапешта, в частную резиденцию семьи Орбанов. Друг детства главы правительства Лоренц Месарош когда-то был деревенским сантехником, а теперь стал миллиардером и самым богатым венгром - его считают "подставным человеком" Орбана. Зять премьер-министра Иштван Тиборч - один из самых влиятельных венгерских продавцов элитной недвижимости. Когда Виктора Орбана спрашивают обо всем этом, он неоднократно повторяет, что не занимается вопросами бизнеса.

Правительство Венгрии теперь надеется, что отношения с США резко улучшатся после вступления в должность нового президента Дональда Трампа - и что Антал Роган также будет исключен из санкционного списка. Многие выражают надежду на то, что "проснутся в новом мире после 20 января". Но это не будет так просто, по крайней мере, для Рогана, поскольку и введение санкций по "закону Магнитского", и их снятие - длительная бюрократическая процедура.

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