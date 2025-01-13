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Остапенко проиграла в первом круге Australian Open

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Фото статьи
Фото: AFP/SCANPIX

Первая ракетка Латвии Алена Остапенко в понедельник потерпела поражение в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

Посеянная под 16-м номером Остапенко, занимающая 17-ю позицию в рейтинге WTA, уступила в первом круге швейцарке Белинде Бенчич, которая находится на 294-м месте рейтинга WTA, со счетом 3:6, 6:7 (6:8).

После поражения она потеряла пять позиций в рейтинге WTA в одиночном разряде и опустилась на 22-е место. Вторая лучшая теннисистка Латвии Дарья Семенистая опустилась на две строчки и находится на 118-й позиции.

Остапенко начала матч с победного гейма на подаче соперницы, однако уже в следующем гейме Бенчич сравняла счет. В дальнейшем швейцарка выиграла все  геймы на своей подаче, а в восьмом гейме сделала брейк, завершив первый сет в свою пользу со счетом 6:3.

В начале второго сета Бенчич вышла вперед 3:1, на что латвийская теннисистка ответила двумя подряд выигранными геймами, сравняв счет. В седьмом гейме Остапенко не смогла удержать свою подачу, после чего Бенчич выиграла гейм на своей подаче и сделала счет 5:3. В девятом гейме Остапенко выиграла все розыгрыши, сократив отставание до 4:5, а в десятом отыграла пять матчболов и с третьей попытки сравняла счет, сделав брейк - 5:5.

В следующих двух геймах обе теннисистки удержали свои подачи, однако на тай-брейке Остапенко не смогла реализовать два сетбола и проиграла швейцарке, которая ранее занимала четвертую строчку в рейтинге WTA, со счетом 6:8.

До этого каждая из теннисисток одержала по одной победе в личных встречах. В 1/32 финала турнира в Индиан-Уэллсе в 2018 году в трех сетах победила Остапенко, а в 2020 году во втором круге Открытого чемпионата Австралии Бенчич взяла реванш со счетом 7:5, 7:5.

Обе спортсменки перед турниром в Мельбурне участвовали в турнире WTA 500 в Аделаиде, где проиграли во втором круге. Однако Бенчич перед этим участвовала в квалификации.

В прошлом году Остапенко дошла до третьего круга в одиночном разряде и до финала в парном. Лучший результат латвийской теннисистки в одиночных соревнованиях на Australian Open - четвертьфинал в 2023 году. Бенчич дважды доходила до четвертого круга.

За участие в турнире Остапенко заработала десять рейтинговых очков.

Во втором круге Бенчич встретится с нидерландкой Сюзан Ламенс (77-я в рейтинге WTA).

Отметим, что в квалификации турнира в первом круге поражение потерпела вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая, заработав два рейтинговых очка.

Основной турнир Australian Open на кортах с твердым покрытием проходит с 12 по 26 января.

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