28 июня 2024 года в Риге прошло дерби между Leevon PPK и второй командой RFS во второй по силе лиге Латвии. В упорном матче дублеры клуба-чемпиона Латвии одержали победу со счетом 2:1 (1:1). Однако игра осталась в памяти болельщиков не благодаря событиям на футбольном поле.

Фанаты Leevon PPK на трибунах скандировали популярный слоган "Путин х**ло", направленный против диктатора Владимира Путина. Он уже несколько лет очень популярен на латвийских стадионах. Leevon PPK на домашних матчах поощряет скандировать слоган и при помощи сообщения стадиона. Однако крики "Путин х**ло" иногда провоцируют отдельные группы людей на конфликт.

Комитет по этике ЛФФ начал рассматривать обстоятельства инцидента. Вскоре проверку начала и Государственная полиция.