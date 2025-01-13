Пятикратный олимпийский чемпион лишился дома и всех медалей

50-летний бывший пловец, который блистал в спорте 25 лет назад, говорит, что из-за сильного ветра пламя распространилось очень быстро и на эвакуацию было очень мало времени.

"Я думал, что будет больше времени. Но увидел, как огонь спускается вниз по склону, и понял, что нужно срочно выбираться. Я открыл багажник своей машины, бросил туда картину и что-то еще. Медали были в шкафу в моей спальне, не было времени взять их", - рассказал Холл в интервью CNN.

Мужчина жил в арендованном доме с бассейном, где тренировал детей. Большая часть имущества уничтожена, бассейн разрушен, десять олимпийских медалей тоже сгорели. "Это тяжело. Я работал всю свою жизнь, чтобы завоевать их. Но останутся воспоминания", - говорит Холл.

"Это было хуже любого фильма об апокалипсисе, который я когда-либо видел... В 1000 раз хуже", - поделился Холл своими впечатлениями с Sydney Morning Herald.

Спортсмену удалось добраться до безопасного места, и в настоящее время он находится в Сан-Диего со своей семьей.

Холл - трехкратный чемпион мира. Он завоевал по две золотые медали на Олимпийских играх 1996 и 2000 годов, а также еще одну в Афинах. Также у него в арсенале три серебряные и две бронзовые медали. А в 2000 году спортсмен удостоился полного комплекта олимпийских медалей в Сиднее.

Число погибших в результате лесных пожаров в Лос-Анджелесе возросло до 24, еще 16 человек числятся пропавшими без вести, сообщили официальные лица в воскресенье (утром понедельника по латвийскому времени).

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