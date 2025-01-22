"Здесь меньше пафоса". Братья Яшкуль из Болдераи, которые спасают людей и тренируют детей

Работы в пожарной службе братьям оказалось недостаточно, и они решили открыть в Болдерае клуб Jashkul Brothers, в котором проводят тренировки для детей и взрослых. "Подростки ленивые, не хотят заниматься, с ними тяжелее. Взрослые приходят с желанием. Помимо того, что они занимаются своим здоровьем и приводят себя в порядок, они также подают пример своим детям. Это очень важно. Можно сколько хочешь говорить "иди тренируйся", но когда тренируется сам папа или мама и говорит "пошли со мной на тренировку" - это и есть самый лучший пример", - отмечает Артур.