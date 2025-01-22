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"Здесь меньше пафоса". Братья Яшкуль из Болдераи, которые спасают людей и тренируют детей

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Главная драгоценность Болдераи и Даугавгривы - это люди, которые здесь живут. Именно к таким людям мы и решили отправиться в гости. Знакомьтесь: Артур и Владислав Яшкуль.

"Я местный" - это проект RUS TVNET, в рамках которого мы вместе с жителями узнаём о жизни микрорайонов столицы и других городов Латвии.

Оба родились и выросли в Болдерае, работают в Государственной пожарно-спасательной службе, а после работы проводят тренировки по боксу и кикбоксингу для местной молодёжи.

Артур, старший брат, в детстве занимался рукопашным боем и карате, в 12 лет оказался в сборной, а в 18 лет перешёл в кикбоксинг. Со временем к единоборствам приобщился и младший брат.

"У меня не было выбора. Смотрел на него, дома повторял какие-то движения. Он был моим первым тренером. Потом я тоже попал в сборную, пошли европейские Гран-при, чемпионаты мира и Европы", - вспоминает Влад.

До 18 лет он, как и брат, занимался карате, а затем решил сменить вид спорта на более контактный и пошёл в бокс.

В какой-то момент оба брата решили переехать в Нидерланды. По словам Артура, это центр профессионального кикбоксинга, где лучшие тренеры, менеджмент и бойцы. "Собрал вещи, определённую сумму на первое время и сам поехал, а через какое-то время приехал и Влад", - рассказывает Артур.

Дома у братьев организован настоящий музей со всеразличными наградами, медалями, кубками и грамотами. Артур самой ценной наградой называет свою первую медаль, которую он в 1998 году завоевал на турнире по карате.

"Я к ней долго шёл, потому что я начал заниматься с семи лет и первые 2-3 года всё время проигрывал, но руки не опускались. Поэтому первая медаль самая дорогая", - говорит Артур.

Влад, немного подумав, самой важной называет медаль, когда он выиграл впервые чемпионат Латвии по боксу. "Три года я становился серебряным призёром, всё время в финале проигрывал и наконец добился своей цели".

Влад говорит, что раньше у него, как у младшего, было чувство соперничества и желание перегнать брата, но это была добрая мотивация.

Особое место среди наград занимают пояс чемпиона мира по кикбоксингу, бронзовая и серебряные медали чемпионата мира по кикбоксингу, бронзовая медаль чемпионата Европы по кикбоксингу.

Важным человеком в становлении Влада и Артура был их отец, который 25 лет проработал командиром взвода в пожарно-спасательной службе и имеет высшую латвийскую награду орден Трёх звёзд за спасение людей. Рядом с ним на стене висит награда Влада за храбрость при выполнении спасательных работ во время трагедии в Золитуде.

Многие думают, что пожарные только тушат огонь. На самом деле это всевозможные вызовы. "Тушим пожары, химические аварии, работа на высоте, решаем какие-то бытовые проблемы. Мы являемся единственной в Латвии пожарно-спасательной службой".

По словам братьев, сегодня интерес к этой профессии у молодёжи немного упал. "Ценности меняются, другие приоритеты и примеры. Мало показывают хороших примеров, какие-то видеоблогеры, криминальные разборки, а именно такие профессии, где человек зарабатывает своим трудом и умениями - это мало транслируется".

Галерея: "Я местный"/Братья Яшкуль

Работы в пожарной службе братьям оказалось недостаточно, и они решили открыть в Болдерае клуб Jashkul Brothers, в котором проводят тренировки для детей и взрослых. "Подростки ленивые, не хотят заниматься, с ними тяжелее. Взрослые приходят с желанием. Помимо того, что они занимаются своим здоровьем и приводят себя в порядок, они также подают пример своим детям. Это очень важно. Можно сколько хочешь говорить "иди тренируйся", но когда тренируется сам папа или мама и говорит "пошли со мной на тренировку" - это и есть самый лучший пример", - отмечает Артур.

После отъезда и жизни в Нидерландах братья решили вернуться в свой родной район. "Я обожаю этот район, обожаю природу. Так как я здесь вырос и здесь начинался мой спортивный путь, то сейчас пришло время отдавать. Я хочу, чтобы в нашем районе была максимально здоровая и сильная атмосфера. Чтобы были сильные и добрые люди, которые друг к другу уважительно относятся", - говорит Артур.

"Молодёжь ходит слабая, много алкоголя, наркотики. Ты видишь всё это, и тебе хочется что-то поменять. Для этого мы и сделали этот зал", - добавляет Влад.

Среди минусов района Влад называет небольшое количество спортплощадок и доступного спорта. По словам Артура, весь спорт построен на энтузиастах и частном секторе, от государства помощи нет.

"Помимо того, что много асоциальных людей, в то же время много простых, душевных, естественных людей, с которыми приятно общаться. Здесь меньше пафоса и каких-то понтов. Здесь более простые люди и открытые. Приятно здесь находиться", - заключают братья Яшкуль.

Если вы хотите стать героем района или знаете тех, о ком следует рассказать - пишите на почту rus.tvnet@tvnetgrupa.lv!

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