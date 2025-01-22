"Здесь меньше пафоса". Братья Яшкуль из Болдераи, которые спасают людей и тренируют детей

Галерея: "Я местный"/Братья Яшкуль
Работы в пожарной службе братьям оказалось недостаточно, и они решили открыть в Болдерае клуб Jashkul Brothers, в котором проводят тренировки для детей и взрослых. "Подростки ленивые, не хотят заниматься, с ними тяжелее. Взрослые приходят с желанием. Помимо того, что они занимаются своим здоровьем и приводят себя в порядок, они также подают пример своим детям. Это очень важно. Можно сколько хочешь говорить "иди тренируйся", но когда тренируется сам папа или мама и говорит "пошли со мной на тренировку" - это и есть самый лучший пример", - отмечает Артур.
После отъезда и жизни в Нидерландах братья решили вернуться в свой родной район. "Я обожаю этот район, обожаю природу. Так как я здесь вырос и здесь начинался мой спортивный путь, то сейчас пришло время отдавать. Я хочу, чтобы в нашем районе была максимально здоровая и сильная атмосфера. Чтобы были сильные и добрые люди, которые друг к другу уважительно относятся", - говорит Артур.
"Молодёжь ходит слабая, много алкоголя, наркотики. Ты видишь всё это, и тебе хочется что-то поменять. Для этого мы и сделали этот зал", - добавляет Влад.
Среди минусов района Влад называет небольшое количество спортплощадок и доступного спорта. По словам Артура, весь спорт построен на энтузиастах и частном секторе, от государства помощи нет.
"Помимо того, что много асоциальных людей, в то же время много простых, душевных, естественных людей, с которыми приятно общаться. Здесь меньше пафоса и каких-то понтов. Здесь более простые люди и открытые. Приятно здесь находиться", - заключают братья Яшкуль.
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